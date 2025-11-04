수능 후 시력교정술 결심했다면… 전문가가 알려주는 스마일라식 프로 특징은

매년 대학수학능력시험이 끝난 후에는 시력교정술의 수요가 급증한다. 장시간 공부로 인한 눈의 피로, 안경과 콘택트렌즈 착용으로 인한 불편함 등 그간 일상에서 겪었던 불편을 해소하고자 하는 수험생들이 많기 때문.

특히 두꺼운 안경으로 인해 눈이 작아 보이거나, 인상이 흐리게 보여 외모적인 측면에서 콤플렉스를 느껴온 수험생이라면 시력교정술은 새로운 시작을 위한 특별한 선물이 될 수 있다.

이렇듯 많은 수험생들이 수능 후 시력교정술을 희망하지만, 시력교정술의 종류가 매우 다양해 결정하기까지 어려움을 호소하는 경우가 대부분이다.

고병우 압구정안과의원 대표원장은 “수험생이 시력교정술을 선택할 땐 회복이 빠르고, 일상 복귀가 쉬우며, 부작용 발생 가능성이 적은 '스마일라식 프로'와 같은 수술을 우선적으로 고려해 볼 것”을 권했다.

스마일프로는 기존 스마일라식에서 더욱 진보한 차세대 시력교정술로, 독일 자이스(ZEISS)사의 최신 레이저 기술인 오큘라인(OcuLine) 시스템이 적용된 수술이다.

수기가 아닌 자동으로 난시축을 교정할 수 있어 정확도가 높으며, 레이저 조사 속도 역시 향상되어 수술 시간이 대폭 단축되었다. 각막을 최소한으로 절개하는 방식은 앞선 스마일라식과 동일하지만, 정밀성과 안전성 면에서 한층 발전된 수술이라고 할 수 있다.

덕분에 수술 후 통증이 거의 없고, 수술 다음 날부터 일상생활이 가능할 정도로 회복이 빠른 것이 장점. 시험 이후에도 논술, 실기 등 다양한 입시 준비로 바쁜 수험생에게 최적의 선택지인 이유이다.

고 원장은 “수능 직후는 시력교정술을 진행함에 있어 적기라고 할 수 있지만, 무엇보다 중요한 것은 검사를 통해 자신에게 가장 적합한 시력교정술 방법을 찾는 것”이라 말하며, 병원을 선택할 땐 반드시 정밀 검사가 가능한 장비를 갖추었는지, 숙련된 집도의가 수술을 진행하는지 여부를 확인해 볼 것을 강조하였다.

한편, 고병우 원장은 독일 소재의 글로벌 안광학기업 자이스(ZEISS)로부터 공식 인증을 받은 스마일 닥터로 활동 중이다. 'ZEISS 스마일 인증 닥터'란 스마일라식, 스마일프로 수술을 할 수 있는 비쥬맥스 장비를 충분히 이해하고 이를 안정적으로 활용할 수 있는 안과의사에게 부여되는 것으로 집도의 숙련도에 대한 신뢰 지표로 여겨진다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

