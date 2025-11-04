‘커밍아웃’ 곽선희, 오늘(4일) 뉴욕서 동성 결혼…“가치 빛내준 내 와이프”

사진= 곽선희 SNS

‘강철부대W’ 출신 곽선희가 동성 연인과 백년가약을 맺었다.

3일 곽선희는 자신의 SNS를 통해 “무슨 말이야 이게. 어제 했잖아 이 자식아”라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 게시된 사진에는 ‘레이스 하기 좋은 날’이라는 문구 위에 X표시를 하고, 옆에 ‘결혼 O’라고 적은 손글씨가 담겨 있어 눈길을 끌었다. 이는 뉴욕 마라톤 완주 후 혼인신고를 하겠다고 예고했던 약속을 실천한 것으로 보인다.

곽선희는 “특히 이번 뉴욕 여행, 마라톤, 그리고 내일 있을 혼인식과 웨딩 촬영 등 같이의 가치를 더 빛내준 내 와이프 정민, 정말 고맙습니다”라며 아내를 향한 애정을 드러냈다. 공개된 사진 속 그는 뉴욕 거리에서 환한 미소를 짓고 있으며, 결혼의 설렘이 고스란히 전해졌다.

앞서 지난 7월 곽선희는 동성 연인을 처음 공개하며 “11월 뉴욕 마라톤에 나간다. (여자친구가) 같이 흔쾌히 가주겠다고 해서 함께 방문 예정”이라며 “현지에서 혼인 서약이 가능한 곳이 있다고 해 여자친구와 하고 올 예정이다. 11월 말에는 제주도에서 웨딩촬영을 할 계획”이라고 밝힌 바 있다.

당시 그는 빠른 결혼에 대한 주변 반응에도 “만난 지 얼마 안 됐는데 결혼이 빠르다는 말을 들었지만, 남녀가 3개월, 6개월 만에 결혼하는 경우도 많다. 우리라고 안 될 게 있냐”라며 소신을 전했다.

한편, 곽선희는 지난해 채널A 예능 프로그램 ‘강철부대W’에서 육군팀 팀장으로 활약하며 얼굴을 알렸으며, 현재는 프리랜서 모델이자 마라토너로 활동 중이다.

