이민성호, 중국 판다컵 참가… 김지수 등 24명 명단 확정

이민성 감독이 이끄는 남자 22세 이하(U-22) 대표팀이 중국 청두에서 열리는 ‘판다컵 2025’에 참가한다. 대표팀은 오는 10일 대회가 열리는 청두로 출국한다.

대표팀은 2026년 1월 사우디아라비아에서 열리는 AFC 23세 이하(U-23) 아시안컵을 준비하고 있다. 지난 9월 인도네시아에서 열린 예선에서 3전 전승을 거두며 본선에 진출했다. 본선 조별리그에서는 우즈베키스탄, 이란, 레바논과 한 조에 편성됐다. 대표팀은 지난달 대회 개최지인 사우디아라비아에서 전지훈련과 연습경기를 진행했다. 주요 선수들의 실전 감각과 호흡을 점검했다. 이번 판다컵 참가 역시 조별리그 상대인 우즈베키스탄과의 대결을 비롯해 아시안컵 준비 과정의 일환이다.

대표팀은 10일 중국 청두로 출국한다. 12일 우즈베키스탄, 15일 중국, 18일 베트남과 차례로 경기를 치른다. 모든 경기는 청두의 솽류스포츠센터에서 열린다.

대회에 출전할 24명 선수 명단도 확정됐다. 명단에는 황도윤(FC서울), 박승호(인천 유나이티드) 등 이민성 감독 부임 이후 꾸준히 발탁된 선수들을 비롯해 김용학(포르티모넨세), 김지수(카이저스라우테른), 김명준(헹크) 등 유럽파 3명도 합류했다. 이와 함께 김명준을 비롯해 신민하(강원FC), 배현서(FC서울), 이건희(수원 삼성), 홍성민(포항 스틸러스)까지 최근 칠레에서 열린 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵에 참가했던 선수 5명도 이름을 올렸다.

△U-22 대표팀 중국 판다컵 참가명단(24명)

▲골키퍼: 문현호(울산 HD), 한태희(대구FC), 홍성민(포항 스틸러스)

▲수비수: 김지수(FC카이저스라우테른, 독일), 김도현, 신민하(이상 강원FC), 박성훈, 배현서(이상 FC서울), 이건희, 장석환(이상 수원삼성), 강민준, (포항 스틸러스), 박준서(화성FC), 이현용(수원FC)

▲미드필더: 김용학(포르티모넨세 SC, 포르투갈), 강상윤(전북 현대), 강성진(수원 삼성), 김동진(포항 스틸러스), 박승호(인천 유나이티드), 박현빈(부천FC), 서재민(서울 이랜드), 정지훈(광주FC), 황도윤(FC서울)

▲공격수: 김명준(KRC헹크, 벨기에), 정재상(대구FC)

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

