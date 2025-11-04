‘유흥업소 출입 의혹’ 김준영, 결국 모든 작품 하차[전문]

사진= 김준영. 김준영 SNS

뮤지컬 배우 김준영이 유흥업소 출입 의혹에 휩싸인 가운데, 출연 중이던 모든 무대에서 물러난다.

소속사이자 공연 제작사인 HJ컬쳐는 3일 저녁 두 번째 공식 입장문을 통해 “김준영과 관련해 발생한 사안으로 관객 및 관계자 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다”며 “김준영은 출연 중인 모든 작품에서 하차한다”고 밝혔다.

이어 HJ컬쳐는 “해당 배우가 여러 작품에 출연 중이었기에 각 제작사 및 관계자분들과의 신중한 협의가 필요했다”며 “이 과정에서 최종 결정을 확정하고 안내하기까지 시간이 소요된 점 다시 한번 사과드린다”고 설명했다.

또한 “믿고 응원해 준 모든 분께 책임 있는 모습을 보이기 위한 절차를 진행하던 과정에서 초기 공지와 입장 표명이 미흡해 실망을 드리게 된 점 진심으로 사과드린다”며 “공연의 취소 및 환불 안내는 추후 상세 공지하겠다”고 덧붙였다.

김준영이 출연 중이던 연극 ‘아마데우스’의 제작사 라이브러리컴퍼니 측도 같은 날 “김준영이 개인사정으로 하차한다”고 전했다.

논란의 발단은 김준영이 개인 SNS에 한 식당에서 찍은 영수증 사진을 게재했다가 삭제하면서 시작됐다. 영수증에는 여성의 이름과 결제 금액이 명시돼 있었고, 온라인상에서는 그가 불법 유흥업소를 방문한 것이 아니냐는 의혹이 제기됐다.

이에 HJ컬쳐는 “배우에게 불법 행위는 없었다”며 “허위 정보 유포 및 명예훼손 행위에는 법적 대응하겠다”고 입장을 밝혔지만, 이 같은 대응은 오히려 팬들의 반발을 불러일으켰다. 일부 팬들은 HJ컬쳐의 작품에 대한 불매 움직임까지 예고하며 논란이 확산됐다.

이하 HJ컬쳐 두 번째 입장문 전문 안녕하세요, HJ컬쳐입니다. 소속 아티스트 김준영 배우와 관련하여 발생한 사안으로 관객 및 관계자 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드립니다. 김준영 배우는 출연 중인 모든 작품에서 하차합니다. 해당 배우가 여러 작품에 출연 중이었기에 각 제작사 및 관계자분들과의 신중한 협의가 필요했습니다. 이 과정에서 최종 결정을 확정하고 안내드리기까지 시간이 소요된 점 다시 한 번 사과드립니다. 믿고 응원해주신 모든 분들께 책임 있는 모습을 보이기 위한 절차를 진행하던 과정에서 초기 공지와 입장 표명이 미흡하여 실망을 드리게 된 점 진심으로 사과드립니다. 관객 여러분과 관계자분들께 다시 한 번 깊이 사과드립니다. 감사합니다. HJ컬쳐 드림 ※ 공연의 취소 및 환불 안내는 추후 상세 공지 드리겠습니다

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

