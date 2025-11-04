쇼골프, 일본 규슈 프리미엄 골프벨트 완성… 아카미즈 골프리조트 100% 인수

골프 플랫폼 쇼골프(SHOWGOLF)가 자연이 설계한 골프코스로 유명한 일본 ‘아카미즈 골프리조트’를 100% 인수하며 본격적인 운영에 나선다. 이로써 쇼골프는 일본 가고시마의 ‘사츠마골프&온천리조트’에 이어 두 번째 일본 골프장을 인수하면서 규슈 지역을 잇는 프리미엄 골프벨트를 완성했다. 특히 이번 인수는 한국 골퍼들의 해외 라운드 수요가 늘고 있는 시점에서 한국형 운영 시스템이 일본 현지에 정착한 첫 사례 중 하나로 평가받고 있다.

일본 구마모토현 아소 국립공원 인근에 위치한 아카미즈 골프리조트는 활화산으로 형성된 대자연 속에서 라운드를 즐길 수 있는 27홀 규모의 대형 코스를 보유하고 있으며, 천연 온천과 숙박시설이 결합된 리조트형 골프장으로도 유명하다. 특히 봄에는 벚꽃이 코스를 따라 만개하고, 겨울에도 영상 기온을 유지해 사계절 내내 쾌적한 라운드가 가능하다.

아카미즈 골프리조트가 자리한 ‘아소 칼데라 지역’은 세계 최대급 규모의 칼데라 평원으로, 요코하마시보다 넓고 세종시와 맞먹는 크기의 광활한 대지를 자랑한다. 이 지역은 약 9만 년 전 거대한 화산 폭발로 형성된 평원지대로, 그 위에 조성된 아카미즈골프리조트는 ‘자연이 설계한 골프코스’라 불릴 만큼 독특한 지형미를 자랑한다.

또한 이 골프장은 1976년부터 1993년까지 일본프로골프투어(JGTO) 투어 브리지스톤 아소오픈의 개최지로도 유명하다. 당시 Craig Parry(호주), 세이지 에비하라(海老原清治) 등 해외 정상급 선수들이 출전했으며, 일본 골프 역사 속에서도 ‘명문 코스의 상징’으로 손꼽혔다.

쇼골프 관계자는 “비행기로 단 1시간 남짓이면 닿을 수 있는 일본 규슈 지역은 따뜻한 날씨와 천연 온천, 아름다운 코스로 인기를 얻으며 인기 골프 여행지로 떠오르고 있다”며 “이러한 수요에 맞춰 명문 코스의 상징인 아카미즈 골프리조트를 인수해 한국 골퍼들에게 보다 특별한 경험을 선사할 것”이라고 설명했다.

이번 쇼골프의 아카미즈 골프리조트 인수는 골프와 여행의 결합으로도 주목받는다. 리조트 인근에는 도보 10~15분 거리에 전철역이 있어 시내 관광이나 쇼핑, 주변 여행지로의 이동이 매우 편리하다. 구마모토성, 아소팜랜드, 온천마을 등 관광지가 골프장 인근에 있다. 예약도 간편하다. 엑스골프(XGOLF) 앱을 통해 예약할 경우 항공편과 숙박, 라운드를 한 번에 연결할 수 있다. 한국어 응대가 가능한 직원이 상주해 있어 언어 장벽 없이 이용이 가능하다.

