아홉, 오늘(4일) 컴백⋯'더 패시지'로 보여줄 성장

그룹 아홉(AHOF)이 완전함을 향한 두 번째 챕터를 연다.

아홉은 4일 오후 6시 두 번째 미니앨범 'The Passage(더 패시지)'를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 돌입한다.

'The Passage'는 지난 7월 발매한 데뷔 앨범 'WHO WE ARE(후 위 아)' 이후 약 4개월 만에 선보이는 신보다. 이번 앨범에서 아홉은 소년과 어른의 경계에서 성장통을 겪으며 한층 단단해져 가는 '러프 청춘'으로 변신한다.

앨범에는 총 다섯 개의 곡이 수록된다. 아홉은 타이틀곡 '피노키오는 거짓말을 싫어해'를 비롯해 '아홉, 빛나는 숫자의 시작 (Intro)', '1.5x의 속도로 달려줘', '다신 너를 잃지 않게', '잠든 일기장 (Outro)'을 통해 청춘의 복합적인 감정을 표현할 예정이다.

지난 7월 아홉은 데뷔와 동시에 '괴물 신인'으로 주목받았다. 이들은 미니 1집 'WHO WE ARE'로 역대 보이그룹 데뷔 음반 초동 5위를 기록했고, 타이틀곡 '그곳에서 다시 만나기로 해 (Rendezvous)'로는 데뷔 10일 만에 음악방송 3관왕을 차지했다.

이번 앨범에서 멤버들은 한층 성장한 모습과 진정성이 담긴 음악을 보여준다는 포부다. 비주얼과 실력, 끈끈한 팀워크까지 모든 면에서 한층 업그레이드돼 돌아오는 아홉. 'The Passage'로는 어떤 전천후 활약을 펼칠지 기대가 높아진다.

아홉은 4일 오후 6시 'The Passage'의 타이틀곡 '피노키오는 거짓말을 싫어해' 음원과 뮤직비디오를 공개한다. 같은 날 오후 8시에는 컴백 팬 쇼케이스를 개최한다. 이번 팬 쇼케이스는 아홉의 공식 유튜브 채널과 글로벌 팬덤 플랫폼 위버스를 통해 생중계된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]