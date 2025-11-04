“우리는 승리하기 위해 왔다” ACLE 히로시마 원정 떠난 강원의 비장한 각오

사진=한국프로축구연맹 제공

“이기기 위해 왔다.”

강원FC는 4일 오후 7시 일본 히로시마의 히로시마 사커 스타디움에서 산프레체 히로시마(일본)와 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전 원정경기를 치른다. 이에 앞서 수장이 승리를 향한 당찬 출사표를 던졌다.

강원은 지난해 K리그1에서 역대 최고 성적인 2위에 오르면서, 창단 이후 처음으로 아시아 무대에 합류했다. 현재 2승 1패(승점 6)로 ACLE 동아시아그룹 12개 팀 중 3위를 달리고 있다. 지난달 22일에는 일본 J1리그 디펜딩챔피언인 비셀 고베와 홈경기에서 4-3으로 짜릿한 승리를 거두기도 했다. 이번 히로시마전에서 승리한다면 동·서 아시아 그룹 상위 8개 팀씩이 겨루는 16강 토너먼트 진출 가능성을 키울 수 있다.

정경호 강원 감독은 3일 열린 기자회견에서 "히로시마의 컵대회 우승을 축하드린다. 좋은은 영향력과 좋은 경기력을 보유한 히로시마 감독님께 존경과 존중을 표한다"면서도 “우리는 히로시마를 이기기 위해서 왔다. 상대를 잘 괴롭혀서 히로시마의 축구에 대응한다면 우리가 승리하고 돌아갈 수 있을 것"이라고 말했다.

이어 "원정이긴 하지만 최대한 승점을 챙길 수 있는 축구로 좋은 영향력을 보여주고 한국으로 돌아갈 수 있게 하겠다"고 덧붙였다.

정 감독과 함께한 강투지는 "히로시마에 대해 많은 분석을 해왔다. 좋은 팀이라는 걸 알고 있다. 히로시마는 J리그에서 좋은 성적을 내고 있다"면서도 "하지만 우리는 승리하기 위해 왔다. 상대 성적이 좋은 걸 떠나서 최대한 좋은 모습을 보이고 싶다"고 전했다.

