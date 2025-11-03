AI 페르소나·캐릭터 플레이…1대1 메시지 이상의 세계 [팬플랫폼의 진화]

디어유 펫 버블(왼쪽)과 베리즈 AI 페르소나 서비스 화면.

팬 소통 플랫폼이 단순히 연예인과 팬의 소소한 대화만을 전달하던 시대는 끝났다. 팬덤 문화가 세계로 확장되며 진화하듯 팬 플랫폼도 사용자의 니즈에 따라 다양해 변화하고 있다.

디어유는 팬과 아티스트 사이를 더욱 친밀하게 연결하는 AI 펫 버블을 출시했다. AI 펫 버블은 아티스트의 가상 반려동물 캐릭터와 팬들이 직접 소통할 수 있는 서비스다. 아티스트가 실제로 키우거나 직접 구상해 디자인한 펫 캐릭터의 시선으로 아티스트의 일상과 관심사를 전한다.

펫 캐릭터는 팬들이 궁금해하는 부분을 대신 아티스트에게 물어보고 답을 전해주는 메신저 역할을 한다. AI 기술을 통해 아티스트의 메시지 이력을 분석해 더욱 개인화된 소통 경험과 실시간 반응형 대화를 제공, 더욱 생동감 있는 팬덤 문화를 형성한다.

기존 버블과 동일하게 1대1 대화방이 생성돼 펫과 대화를 나누며 아티스트에 관한 캐릭터 일기 등 기존 대화방과 차별화된 기능을 넣었다. 그룹 샤이니 멤버 태민이 실제로 키우고 있는 반려묘 댕이를 캐릭터화해 출시했다.

배우 전문 팬 소통 플랫폼 하이앤드 홈페이지 캡처.

종영 후 작품의 여운을 이어갈 수 있는 서비스도 있다. 배우 소통 플랫폼 하이앤드는 실제 배우가 아닌 극 중 캐릭터로 소통하도록 하는 캐릭터 플레이를 제공한다. 배우 이준혁은 올 초 안방극장에 로맨스 바람을 불고 온 드라마 나의 완벽한 비서 속 유은호로 분해 서비스의 첫 주자가 됐다. 이준혁은 드라마에서 헤드헌팅 회사 CEO 지윤(한지민)을 밀착 케어하는 비서 은호 역을 맡았다. 캐릭터가 가진 배경과 상황, 말투와 일상까지 누구보다 캐릭터를 잘 알고 있는 배우와 직접 이야기를 나누는 롤 플레잉 소통으로 새로운 놀이 문화를 만들었다. 기존 배우 팬덤은 물론 드라마 애청자에게도 즐거움을 주는 서비스다.

베리즈는 콘텐츠IP를 적극 활용해 서비스에 나서고 있다. 베리즈 팬 커뮤니티에는 지난달 공개한 디즈니+ 오리지널 시리즈 북극성의 두 주인공 문주(전지현)와 산호(강동원)의 AI 페르소나 게시판이 개설됐다. 인물의 말투와 성격, 취향, 가치관까지 대본 등으로 학습한 AI페르소나가 팬의 질문에 답변을 건네며 캐릭터에 대한 소소한 관심사와 스토리에 대한 다양한 해석 등에 답한다.

추가로 제공되는 AI댓글 리포트는 아티스트의 게시물에 쌓인 다양한 댓글을 분석해 키워드별로 분류하고 팬들의 주요 반응과 특이점 등을 요약해 한 눈에 볼 수 있는 서비스로 현재 베타 서비스 중이다.

아직 데뷔하지 않은 연습생에게도 대중과 소통할 기회를 제공한다. BH·킹콩by스타쉽 등 6개 배우 매니지먼트 레이블을 산하에 둔 카카오엔터는 통합 신인 배우 오디션 팬 커뮤니티를 열고 지망생들의 콘텐츠를 제공하고 있다. 인기리에 방영 중인 음악 예능 우리들의 발라드 비하인드 영상을 제공하며 참가자들을 응원할 수 있는 창구도 마련하는 등 콘텐츠에 어울리는 멀티 포맷으로 팬 경험을 확장하고 있다.

