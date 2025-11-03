[팬플랫폼의 진화] “팬덤 관계성이 우선…수익에만 집중해선 안돼”

“너무 수익에만 집중하면 오히려 K-팝 브랜드 가치에는 도움이 되지 않는다.”

K-컬처의 글로벌 확산과 함께 팬덤 문화의 중심이 오프라인에서 온라인으로 이동하고 있다. 오프라인 팬미팅 중심의 활동이 주를 이루던 시절을 지나 이제 팬들은 실시간으로 아티스트의 일상과 감정을 공유하고 직접 메시지를 주고받는다.

아이돌 가수는 물론이고 배우를 ‘덕질’하는 이들에게 팬플랫폼은 일상이다. 스타와 팬의 소통은 디지털 공간에서 실시간으로 이어지며 한층 다양하게 진화했다. 팬플랫폼은 단순히 팬을 관리하는 도구를 넘어 아티스트와 팬이 직접 소통하고 관계를 형성하는 커뮤니케이션 허브로 자리 잡았다.

김헌식 대중문화평론가 겸 중원대학교 특임교수는 3일 다양하게 진화한 팬플랫폼에 대해 “코로나19 당시에는 아마존 플랫폼을 염두에 둔 메타버스(가상과 현실을 결합한 3차원 가상공간)가 기본 모델이었다”며 “팬심은 자신이 좋아하는 스타의 모든 것을 소장하고 공유하고 향유하려고 하는 측면이 있다. 결국 체계화된 서비스를 즐기기 위해 지금의 팬플랫폼으로 팬이 몰려들었고 (팬의 입장에서도) 하나의 자랑거리로 여겨지다 보니까 기획사들도 팬플랫폼에 더욱 집중하는 상황”이라고 짚었다.

팬플랫폼을 중개로 한 소통의 특징은 즉각적이고 광범위하면서도 파급력이 세다는 것이다. 장점도 있지만 한 번이라도 말실수를 하거나 오해를 불러일으킨다면 빠르게 확산된다. 또 유료 소통 서비스에서 기대에 미치지 못하는 활동이 논란을 일으키는 등 그동안 본 적 없던 문제 요소가 발생할 수 있다.

김 평론가는 팬플랫폼 소통을 두고 “양날의 검”이라고 표현했다. 그는 “방탄소년단은 자발적인 SNS 소통을 통해 그들의 인간적인 매력이나 진정한 가치를 알리며 코어 팬덤을 만들어내는 효과를 냈다”며 “그런데 소통 서비스를 유료로 한다면 결과적으로 그에 상응하는 서비스 품질이 따라가야 하는데, 그러지 못할 경우 오히려 역풍이 불거나 부작용이 올 수 있다”고 지적했다.

이어 “외형적으로는 팬덤이 확장하는 것처럼 보이지만 언제든지 위기나 불안 요소를 가지고 있다. 그에 대한 위기관리 대책이 있지 않다면 어느 한순간 이미지뿐 아니라 심각한 타격이 있을 것”이라고 말했다.

팬플랫폼은 소통의 패러다임을 바꾸며 팬덤 문화의 새로운 경제를 만들어내고 있다. 새로운 비즈니스 생태계로 성장하고 있지만 지나친 수익화는 자제해야 한다는 지적도 나온다. 그는 “팬덤을 위한 전반적인 서비스 관점에서 접근을 해야 하는데 수익을 내기 위한 성장 동력으로 삼으면 위험할 수 있다”고 밝혔다.

서비스 품질에 집중하는 것이 아닌 지나친 상업화에 치중하면 오히려 팬 경험의 본질이 훼손될 수 있다는 지적이다. 그는 “팬덤과의 관계성이 우선이어야 하는데 현재는 너무 수익에만 집중하다 보니까 K-팝은 오히려 브랜드 가치가 떨어지는 경향이 있어서 주의가 필요하다”고 강조했다.

