넷브리즈, 신규 학교 대상 스쿨톡 문자 프로모션 진행…전국 확대 가속화

에듀테크 전문기업 넷브리즈가 신규 학교를 대상으로 스쿨톡 ‘학교문자PLUS’ 서비스 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 프로모션은 2026 학년도 및 연말 행정 일정에 맞춰 교직원들의 업무 효율을 높이고 학교-학부모 간 소통 체계를 강화하기 위한 취지로 마련됐다.

‘학교문자PLUS’는 교육기관 전용 문자 발송 시스템으로, 학교 주소록 DB기반 수신자 선택, 발신용 대표번호 변경, 설문·수요 조사·전자서명, 메시지 숨김처리, 단체& 예약 발송 등 학교 행정에 최적화된 기능을 제공한다. 일반 문자 서비스 대비 보안성과 관리 효율성이 높아, 공지·안내·긴급 알림 등 다양한 상황에서 빠르고 정확한 커뮤니케이션이 가능하다.

이번 프로모션은 신규 서비스 가입 학교를 대상으로 진행되며 서비스 제공 범위를 상세히 확인할 수 있는 30일 간의 무료 체험과 4종 서비스 (△ 교원안심번호 △ 방문 예약 시스템 △PC메신저 △ 그린 마일리지) 무산 지원 혜택이 함께 제공된다. 또한 도입 시 학교별 전담 매니저가 배정되어 초기 세팅과 운영을 지원한다.

넷브리즈 관계자는 “학교 현장은 교무 행정과 일반 행정 양측 모두 커뮤니케이션이 필수적인 부분이며 이에 대한 업무 절감을 원하는 학교에게 도움이 줄 수 있길 바라며 더불어 업무 운영에 부담을 줄일 수 있는 교직원 보호 대비책을 함께 제공한다.” 며 “2026학년도 교육자 전용 문자 서비스 혜택을 통해 더 많은 학교가 효율적인 소통 업무와 안전한 교육자 보호 체계를 구축할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.

