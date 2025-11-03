방탄소년단 뷔, 티르티르 글로벌 앰배서더 발탁

K뷰티를 대표하는 티르티르와 세계적인 아티스트 뷔가 만났다.

글로벌 메이크업 브랜드 티르티르(TIRTIR)는 방탄소년단 뷔를 브랜드의 새로운 글로벌 앰배서더로 발탁했다고 밝혔다.

회사 측은 이번 협업을 통해 브랜드가 추구하는 ‘나다운 아름다움’의 가치를 전 세계 소비자에게 확장해 나가는 새로운 출발점이 될 것으로 기대하고 있다.

뷔는 패션과 뷰티 영역을 자유롭게 넘나들며 다양한 스타일을 자신만의 무드로 표현하는 아티스트다. 전 세계 팬들에게 영감을 주는 문화적 아이콘으로 꼽힌다. 티르티르는 뷔의 세련된 감도와 여유로운 애티튜드를 통해 브랜드가 강조하는 ‘다양한 컬러 옵션과 자신감 있는 아름다움’ 메시지를 글로벌 시장에 선보이며, 브랜드 저변을 한층 더 확장해 나갈 예정이다.

티르티르 관계자는 “뷔의 표현력과 감각은 티르티르가 추구하는 ‘개성과 다양성’의 방향성과 잘 맞닿아 있다”며 “그가 가진 영향력을 통해 브랜드가 전 세계 소비자와 더 깊이 연결될 수 있을 것이라 기대한다”고 밝혔다.

한편, 티르티르는 지난달 28일 공식 SNS 채널을 통해 뷔의 티징 콘텐츠를 공개했다. 공개 직후 전 세계 팬들의 뜨거운 반응을 얻으며 글로벌 캠페인 전개를 본격화했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]