용감한 펭귄처럼… 롯데칠성, 100% 재생 PET 음료업계 ‘첫발’

롯데칠성음료가 국내 최초로 재생 플라스틱 원료를 100% 사용한 MR-PET(Mechanical Recycled PET, 기계적 재활용 페트) 칠성사이다의 두 번째 광고 펭귄 편을 새롭게 선보인다.

롯데칠성음료는 100% 재생 MR-PET 도입을 알리고 ‘최초가 모두를 바꾼다’라는 제품 콘셉트를 소비자에게 전달하기 위해 신규 광고 1탄 철새 편에 이어 이번 광고를 제작했다.

펭귄 편에서는 먹이를 구해야 하지만 천적이 두려워 바다에 뛰어들기를 주저하는 펭귄들이 등장한다. 이후 용감한 펭귄 한 마리가 먼저 바다에 뛰어들며 다른 펭귄의 행동을 이끄는 자연 속 리더의 모습을 통해 칠성사이다의 선구자적 행동과 최초가 모두를 바꾼다는 메시지를 시각적으로 표현했다.

롯데칠성음료는 이처럼 국산 음료의 최초 수출을 시작으로 무라벨 생수와 초경량 생수까지 국내 음료업계를 이끄는 선구자적 입장에서 다양한 최초의 도전을 통해 음료 시장을 변화시켜왔다.

롯데칠성음료는 1966년 국내 음료업계 최초로 베트남에 3만 달러 규모의 칠성사이다와 스페시코라 수출을 시작하며, 대한민국 음료를 세계에 널리 알리기 시작했다. 2020년 1월에는 국내 생수 브랜드 최초로 라벨을 없앤 ‘아이시스 에코’를 선보이며 친환경 패키지의 새로운 기준을 제시했다. 또한 지난해 10월에는 국내 최초로 용기 중량 10g 미만의 초경량 아이시스를 출시해 친환경 패키지의 새로운 장을 열었다.

롯데칠성음료 관계자는 “이번에 선보이는 국내 최초 100% 재생 MR-PET을 포함해 음료업계 최초 수출, 최초의 무라벨과 초경량 생수 출시 등 최초의 도전이 롯데칠성음료의 제품 출시나 기술 혁신에 그치지 않고 업계 전반을 바꾸는 변화의 촉매가 되길 바란다”며 “위험을 감수하고 바다에 뛰어드는 용감한 펭귄처럼 누구도 시도하지 않은 일에 처음으로 도전하며 음료, 주류 시장의 기준을 새롭게 정의해 나갈 것”이라고 밝혔다.

