‘태양을 삼킨 여자’ 오창석, 대체 불가능한 ‘메인 빌런’ 매력

배우 오창석이 ‘태양을 삼킨 여자’에서 대체 불가능한 악역 캐릭터의 역사를 써 내려가고 있다.

오창석은 매주 월~금 저녁 7시 5분 방송되는 MBC 일일드라마 ‘태양을 삼킨 여자’(기획 장재훈/연출 김진형/극본 설경은/제작 MBC C&I)에서 야망 품은 민강유통 법무팀 팀장 김선재 역으로 독보적인 존재감을 발산하고 있다. 특히 그는 극 후반 전개를 이끌며 상상을 초월하는 표독한 악역 연기로 안방극장에 분노를 유발하고 있다. 여기에 시청자들의 마음을 저격하는 오창석의 비주얼은 매력적인 악역의 캐릭터를 구축하는 데 일조했다.

최근 방송에서 선재는 민경채(손아정 분)와 약혼식을 강행했다. 약혼식 도중 그는 감금되어 있던 민두식(전노민 분)이 탈출했다는 소식을 접하고 불안에 떨었다. 하지만 다시 잡혀 감금된 두식을 찾아간 선재는 “장인어른, 전 이제부터 김 변이 아니라 김 서방입니다”라며 그를 조롱했다.

선재의 악행은 끊이지 않았다. 선재는 문태경(서하준 분)을 신뢰하고 있는 두식에게 태경의 진짜 정체를 밝혔다. 자신이 아닌 태경에게 비자금 장부를 맡기겠다는 두식의 생각에 반기를 들었던 것. 선재의 폭로로 충격 받은 두식이 의식을 잃는 장면은 극의 긴장감을 배가시켰다.

뿐만 아니라 선재는 경채에게도 그녀의 죽은 전 연인 정호세(강지섭)의 친모가 스텔라 정(이칸희 분)이라고 폭로해 정신을 뒤흔들었다. 그의 폭로는 선재가 앞으로 어떤 일을 벌일지 호기심을 증폭시켰다.

이처럼 오창석은 야망과 냉철함 뒤에 숨겨진 복잡한 내면을 세밀한 표현력과 날카로운 눈빛 연기로 완벽하게 빚어내며 극 전반에 걸쳐 강렬한 긴장감을 불어넣고 있다. 드라마가 후반부로 치달으면서, 성공을 위해 모든 것을 내던진 그의 야망이 어떤 파국을 맞이할지 귀추가 주목된다. 오창석이 그 극적인 순간을 얼마나 폭발적이고 입체적인 연기로 그려내 안방극장을 휘어잡을지, 그의 활약에 대한 기대는 더욱 커지고 있다.

