김 수출 사상 최대 기록 첫 10억 달러 돌파 유력

국산 김 수출이 사상 최대치를 기록한 가운데 정부가 우리 김의 브랜드화를 통해 한국산 김의 위상을 높인다.



3일 한국농수산식품유통공사(aT) 농식품수출정보에 따르면 올해 1~3분기 김 수출액은 8억8233만 달러(1조2572억원)를 기록했다. 이는 전년 동기(7억7366만 달러) 대비 약 14% 증가한 성적이다. 10년 전인 2015년 같은 기간(2억2225만 달러)과 비교하면 4배에 달한다. 이로써 올해 처음으로 10억 달러(약 1조4000억원) 돌파가 유력해졌다.



정부는 김 수출 성장세에 발맞춰 ‘K김’의 글로벌 브랜드화를 추진하고 있다. 해양수산부는 지난해 10월 발표한 ‘김 산업 경쟁력 강화 대책’의 일환으로 김의 명칭과 규격에 대한 국제 표준화 작업을 추진 중이다. 현재 국제 시장에서 김은 일본식 명칭인 ‘노리(Nori)’나 ‘씨위드(Seaweed)’로 불리고 있지만 정부는 이를 ‘GIM(김)’으로 통일한다는 구상이다. 해수부는 지난 8월 국제식품규격위원회(CODEX)에 김 표준화 제안서를 제출했고 9월 아시아 지역조정위원회 의결을 거쳐 본위원회에 상정했다. 이달 중 위원회가 제안서 채택 여부를 결정하면, 한국은 앞으로 6~7년간 김 성분의 안정성과 명칭 등을 검증하는 국제 표준화 작업을 주도하게 된다.



해수부 관계자는 “김을 활용한 음식의 인기가 확산하면서 수출이 증가하고 있다”며 “김의 국제표준화가 추진되면 까다로운 기준을 적용하는 유럽 등으로 수출 시장을 넓힐 수 있을 것”이라고 밝혔다.

