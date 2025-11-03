보이넥스트도어, 美친 상승세…이제 글로벌로 향한다

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 상승세를 이어가고 있다.

보이넥스트도어가 지난달 20일 발매한 미니 5집 ‘The Action’ 타이틀곡 ‘Hollywood Action’은 할리우드 스타 같은 자신감을 느낄 수 있는 곡으로 명재현, 태산, 이한, 운학이 곡 작업에 참여했다. “Everybody Hollywood action”이라는 후킹한 가사와 중독성 강한 멜로디가 반복 청취를 자극한다. 퍼포먼스에는 액션영화 같은 화려한 군무를 가미해 보는 재미를 더한다. 안무가 바다가 퍼포먼스 제작에 참여해 색다른 멋을 살렸다.

신곡으로 흥행 가도를 달리고 있다. 신보는 발매 후 일주일 동안 104만 1802장(한터차트 기준) 팔려 3연속 밀리언셀링을 달성했다.

2일 자 멜론 일간 차트에서 17위에 자리하며 꾸준히 순위를 올리고 있고 1일 자 한국 애플뮤직 ‘톱 100’ 7위, 한국 스포티파이 ‘위클리 톱 송’(집계 기간: 10월 24~30일) 13위 등 각종 차트에서 호성적을 기록 중이다. 이 외에도 일본 대형 음원 사이트 라인뮤직의 ‘위클리 송 톱 100’(집계 기간: 10월 22~28일) 6위, 중국 최대 음원 스트리밍 플랫폼 QQ뮤직 ‘신곡 차트’에서 10월 21일부터 11월 3일까지 차트인을 이어가고 있다.

지난 2일 방송된 SBS ‘인기가요’를 끝으로 미니 5집 ‘The Action’ 국내 활동은 종료됐다. 여섯 멤버는 이번 활동으로 음악방송 3관왕을 달성하며 유종의 미를 거뒀다. “한 주의 마무리를 상과 함께할 수 있어 영광이다. 원도어(ONEDOOR.팬덤명) 덕분에 행복하게 활동할 수 있었다. 팬분들께 좋은 것만 들려드리고 사랑을 돌려드릴 수 있는 가수가 되기 위해 최선을 다하겠다”라며 진심 어린 소감을 전했다. 이들은 방송 종료 후 팬플랫폼 위버스에 “앞으로도 열심히 달려나갈 이유가 생겼다. 저희 음악으로 여러분의 인생을 채울 수 있도록 앞으로도 좋은 음악을 만들겠다”라는 글을 올려 재차 감사함을 드러냈다.

보이넥스트도어는 기세를 몰아 오는 28일~29일 홍콩 최대 규모 공연장인 카이탁 스타디움에서 열리는 ‘2025 MAMA AWARDS’의 1일 차 무대에 출격한다. 12월 27~31일 일본 도쿄 마쿠하리 멧세에서 개최되는 현지 최대 규모의 연말 페스티벌 ‘카운트다운 재팬 25/26’(COUNTDOWN JAPAN 25/26)의 첫날 행사에 참석해 글로벌 팬덤과 만난다.

