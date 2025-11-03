솔타메디칼코리아, 모델 한혜진과 써마지 FLX 2025 새 캠페인 공개

사진 =솔타메디칼코리아

피부과학 및 미용의학 전문 기업 솔타메디칼코리아 유한회사(대표이사 한상진)가 패션모델 겸 방송인 한혜진을 새로운 모델로 발탁하고 써마지®FLX의 2025년 신규 캠페인을 공개했다고 3일 밝혔다.

업체에 따르면 ‘시작부터, 써마지FLX’라는 슬로건을 내세운 이번 캠페인은 자기 관리에 대한 높은 관심을 보이는 3040세대 여성을 주요 타깃으로, 트렌디 세대의 라이프스타일과 맞닿은 메시지를 전하고자 기획됐다.

솔타메디칼코리아는 철저한 자기 관리로 대중에게 신뢰받는 한혜진의 이미지가 써마지®FLX가 지닌 전문성과 진정성을 효과적으로 대변할 수 있다고 판단해 캠페인 모델로 선정했다고 밝혔다. 한혜진은 최근 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘누난 내게 여자야’의 MC로 활약하며, 개인 유튜브 채널을 통해 운동과 라이프스타일 콘텐츠를 선보이는 등 ‘워너비 아이콘’으로 자리매김하고 있다.

이번 캠페인은 20년 이상 축적된 써마지®의 기술력을 기반으로, 피부 관리의 ‘시작점’을 명확히 제시하는 데 초점을 맞췄다. 캠페인 메인 영상은 런웨이를 배경으로 자신감 넘치는 한혜진의 모습을 통해 복잡한 정보 속에서도 현명한 선택으로 얻을 수 있는 결과를 강렬한 비주얼로 담아냈다.

이어 ‘No Pain, No 혜진’, ‘It’s my Birthday’, ‘Tip Lounge’ 등 3편의 영상이 순차 공개될 예정이다. 각 영상은 한혜진의 자기 관리 철학과 써마지®FLX 정품 팁의 중요성을 직관적으로 전달하며, SNS를 중심으로 소비자와의 공감대를 넓혀갈 계획이다.

한상진 솔타메디칼코리아 대표이사는 “최근 저속 노화(슬로에이징) 트렌드에 맞춰, 써마지®FLX가 체계적인 관리의 시작 기준점이 될 수 있음을 전달하고자 했다”며 “외적인 아름다움뿐 아니라 오랜 시간 자신감을 유지할 수 있는 현명한 선택으로 자리잡길 바란다”고 밝혔다.

한편 써마지®는 단극 고주파 에너지를 통해 피부 콜라겐 생성을 촉진하는 비침습적 설루션으로, 2002년 출시 이후 전 세계 누적 500만 시술을 달성하며 글로벌 시장에서 입지를 확고히 했다. 한국에서는 2003년 첫 도입 이후 꾸준히 성장해 2025년 상반기 기준 누적 장비 설치 대수 1천 대를 돌파했다.

솔타메디칼코리아는 “배우 김성령이 써마지®FLX의 프리미엄 이미지를 구축했다면, 한혜진은 젊은 세대와의 소통을 강화하는 역할을 맡게 될 것”이라며 “두 모델과 함께 2026년에도 차별화된 브랜드 가치를 지속적으로 확장해 나가겠다”고 전했다.

