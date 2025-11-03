돌아온 ‘월드컵 스타’ 조규성, 홍명보호 합류! 북중미 향한 부활의 질주…최전방 공격옵션 다양화

사진=대한축구협회 제공

‘월드컵 스타’의 시계가 다시 흐른다. 고통의 시간을 이겨낸 조규성(미트윌란)이 태극마크를 달고 완벽한 부활을 꿈꾼다.

대한축구협회는 3일 11월 A매치에 나설 태극전사 27인 명단을 발표했다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 오는 14일 대전월드컵경기장에서 볼리비아, 18일 서울월드컵경기장에서 가나와 친선경기를 치른다. 이에 앞서 10일 오후 2시 충남 천안에 위치한 대한민국축구종합센터에 처음으로 소집한다.

올해 마지막 A매치인 만큼 주축 선수들이 대거 이름을 올렸다. 주장 손흥민(LAFC)을 비롯해 이강인(PSG), 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(페예노르트) 등 해외파들이 부름을 받았다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵이 8개월 앞으로 다가온 만큼 선수단 변화가 크지 않다.

사진=대한축구협회 제공

눈에 띄는 이름은 분명했다. 바로 조규성이다. 조규성은 2022 카타르 월드컵 가나와의 조별리그 2차전에서 멀티골을 집어넣어 일약 스타덤에 올랐다. 하지만 지난해 5월 무릎 수술 후 시계가 멈췄다. 합병증이 발생해 지난 시즌을 통째로 날렸다. 태극마크 역시 지난해 3월 북중미 월드컵 아시아 지역 2차 예선 태국전이 마지막이다. 이번 소집으로 1년 8개월 만에 다시 태극마크를 달았다.

홍명보 체제 첫 발탁이다. 힘겨운 재활을 딛고 부활의 신호탄을 쏘아 올린 게 결정적이었다. 조규성은 올 시즌 미트윌란에서 출전 시간을 늘려가며 컨디션을 되찾았다. 날카로운 발끝 감각도 살아났다. 공식전 14경기에 출전해 4골을 터뜨렸다. 눈도장까지 확실하게 찍었다. 홍 감독은 지난달 26일 덴마크에서 미트윌란과 FC프레데리시아전을 직접 관전했다. 이날 조규성은 올 시즌 처음으로 90분 풀타임을 소화하면서 감각적인 발리슛을 성공했다.

직접 조규성을 보고 돌아온 홍 감독은 만족감을 드러냈다. 그는 “앞서 코치진이 몇 차례에 걸쳐 몸 상태를 체크했다”며 “현재 상태로는 대표팀 소집에 무리가 없다고 판단했다”고 설명했다. 줄곧 조규성을 향한 관심을 드러냈다. 지난 10월 홍 감독은 “소속팀에서 안정적으로 경기 출전 시간을 늘린다면 언제든지 대표팀에 들어올 수 있는 아주 중요한 자원”이라고 칭찬한 바 있다.

사진=미트윌란 SNS 캡처

이유는 분명하다. 손흥민, 오현규(헹크)와 다른 유형의 스트라이커다. 뒷공간을 파고드는 침투형 스트라이커에 가깝다. 둘만으로는 공격 옵션이 자칫 단조로워진다는 우려가 남는다. 파워가 있는 타깃형 스트라이커 조규성이 풍부함을 더한다. 188㎝ 큰 신장을 바탕으로, 밀집 공간에서 상대 수비를 밀어내고 제공권을 장악하는 헤더 능력이 강점이다. 가나전에서 터뜨린 멀티골 역시 헤더였다.

꿈의 무대로 발걸음을 재촉한다. 조규성은 지난 8월 “다시 한번 꿈에 그리는 무대(월드컵)로 가고 싶다”며 “월드컵까지 잘 준비해서 경기장에서 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 하겠다”고 말한 바 있다. 이에 앞서 증명이 필요하다. 대표팀의 확실한 변수가 되기 위해선 이번 2연전에서 손흥민, 오현규와 다른 자신만의 장점을 십분 발휘해야 한다. 조규성이 다시 월드컵 스타가 되기 위해 달린다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]