‘1등 56건 적중’...축구토토 승무패 72회차 적중결과 발표

사진=스포츠토토 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매 사이트 ‘베트맨’을 통해 지난 2일부터 3일까지 진행된 영국 프리미어리그(EPL) 및 스페인 프리메라리가(라리가) 14경기를 대상으로 실시한 축구토토 승무패 72회차의 적중결과를 발표했다.

전회차에서 14억 8,862만 2,000원의 1등 상금이 이월된 이번 회차에서는 1등 적중자가 56명으로 집계됐다. 이에 따라 14경기의 결과를 모두 맞힌 1등은 각각 4,936만 8,840원의 적중금을 수령할 수 있다.

뒤이어 2등 적중은 1,522건(33만 5,360원), 3등은 15,933건(1만 6,020원), 4등은 9만 793건(5,630원)이었으며, 이를 모두 합산한 적중 건수와 금액은 10만 8,304건과 40억 4,148만 4,210원에 달했다.

축구토토 승무패 72회차, EPL 및 라리가에서 홈팀 강세 두드러져

축구토토 승무패 72회차에서 선정된 14경기의 결과는 승(홈팀 승) 11경기, 무(무승부) 1경기, 패(원정팀 승) 2경기로 나타나는 등 안방 경기를 치른 팀들의 강세가 도드라졌다.

먼저, 브라이턴은 리즈유나이티드를 홈으로 불러들여 3-0으로 완파했고, 연패의 늪에 빠져있던 리버풀은 애스턴빌라를 상대로 2-0 승리를 거뒀다.

라리가에서는 리그 1위(승점 30점)를 질주중인 레알마드리드가 발렌시아를 4-0으로 제압하며 강력한 전력을 입증했고, 베티스 역시 마요르카를 3-0으로 꺾었다.

반면, 첼시는 토트넘 원정 길에 올라 혈투 끝에 1-0 승리를 일궈냈고, 노팅엄 포레스트와 맨체스터유나이티드의 맞대결은 2-2 무승부로 끝나며 예상 밖 결과를 보였다.

한편, 축구토토 승무패 73회차는 3일 오전 8시부터 4일 오후 11시까지 발매되며, 이번 회차에는 ▲리버풀–레알마드리드(2경기) ▲유벤투스–스포르팅(4경기) ▲토트넘–코펜하겐(5경기) ▲맨체스터시티–도르트문트(9경기) ▲마르세유–아탈란타(13경기)전 등 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 경기들이 대거 포함돼 축구팬들의 높은 관심이 예상된다.

한국스포츠레저 관계자는 “이번 회차에서는 EPL과 라리가 주요 경기에서 안방에서 승전보가 이어지며 다수 1등 적중이 발생했다”며 “다음 회차는 UCL 주요 경기들이 선정된 만큼, 많은 축구팬들의 참여가 기대된다”고 전했다.

축구토토 승무패 72회차 적중결과와 73회차 대상경기 정보는 베트맨(betman.co.kr)과 토토가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있으며, 구매자는 ‘체육진흥투표권 적중 결과 조회용 QR코드 서비스’를 통해 실시간 적중 여부를 간편하게 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]