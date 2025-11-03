[SW현장] 어반자카파 “수지·이도현 ‘노개런티’ 출연…타이틀곡, 저희 초창기 떠올릴 것”

룹 어반자카파(왼쪽부터 권순일, 조현아, 박용인)가 3일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 새 EP 앨범 'STAY' 발매 기념 음감회에서 포즈를 취하고 있다. [사진=뉴시스]

감성그룹 어반자카파가 4년 만에 돌아와 특유의 감성으로 겨울을 녹인다. 이번엔 수지와 이도현 지원사격을 등에 업은 어반자카파는 한층 더 풍부한 감성과 음악으로 리스너들의 마음을 촉촉히 절실 예정이다.

어반자카파는 3일 오후 서울 강남구 모처에서 EP ‘STAY’ 발매 기념 음감회를 열었다. 이날 오후 6시 발매하는 ‘STAY’는 어반자카파가 2021년 이후 4년 만에 발매하는 앨범이다. 팝, R&B, 발라드, 모던 록 등 다양한 장르를 정교하게 융합해 단순 여러 장르를 나열한 집합의 곡이 아니라 하나의 서사적 흐름을 지닌 작품의 곡으로 다채로운 장르를 녹여낸 음악을 선보인다.

이날 음감회에서 멤버들은 4년 만의 앨범 발표에 설렘과 긴장을 드러냈다. 권순일은 “오랜만에 나오는 거라 긴장도 되고 (앨범을) 잘 들어주실지 설레고 긴장도 된다”고 했고 조현아는 “회사 대표로 있으면서 어반자카파로서 앨범을 낼 수 있게 돼서 굉장히 감격스러운 마음”이라고 소감을 밝혔다. 박용인은 “굉장히 긴장되고 오랜만에 나오는 앨범이라 대중이 어떻게 들어주실지 기대도 되고 여러 마음아 교차된다”고 말했다.

앨범은 동명의 타이틀곡 ‘Stay’를 비롯해 ‘우리의 겨울’, ‘The One’, ‘나약’, ‘열손가락’, ‘안녕’, ‘순간’ 총 7곡이 담겼으며 수록곡 중 신곡 5곡과 더불어 ‘열손가락’, ‘안녕’ 등 지난해 발매했던 싱글 2곡을 수록한 앨범으로 구성됐다.

그룹 어반자카파가 3일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 열린 새 EP 앨범 'STAY' 발매 기념 음감회에서 무대를 선보이고 있다. [사진=뉴시스]

어반자카파 특유의 색이 돋보이는 ‘Stay’를 두고 조현아는 “기존 어반자카파의 느낌을 많이 가지고 있는 곡이다. 많은 분이 저희 초창기 모습을 떠올리지 않을까”라고 말했고 박용인은 “미디엄 템포 발라드가 저희가 많이 부른 노래라 저도 편안하게 불렀다”고 설명했다.

‘STAY’ 뮤직비디오는 조현아의 절친 수지가 배우 이도현과 함께 뮤직비디오에 출연했다. 조현아는 “여운이 남는 뮤직비디오가 되길 바랐고 두 배우 또한 여운이 남는 배우가 나오길 바랐다”며 “수지는 여운을 남기는 배우이면서 절친한 친구다. 도와주고 싶었는지 마음을 열고 출연 결정을 해줬다. 두 배우 모두 노개런티”라고 고마움을 표현했다.

이도현을 두고는 “최근 들어서 가장 매력적인 남자 배우라 생각했던 분인데 전역하고 기회가 돼서 같이 작품할 수 있게 돼서 너무 영광이었다. 이도현과 수지의 얼굴합이 너무 좋았다. 지난번에는 차은우와 박규영을 섭외했는데 제가 보는 눈이 있는 것 같다”고 미소 지었다.



이 노래를 작곡한 권순일은 “수지의 얼굴과 어울리는 아름다운 멜로디를 먼저 생각했다. 수지의 얼굴과 아름다운 멜로디가 붙으면 보는 음악이 되고 더 좋게 들릴 것 같다는 생각”이라고 말했다. 이어 “원래 곡을 쓰면 처음 나오는 멜로디가 좋다고 생각해서 수정을 안 한다. 어반자카파 음악 역사상 가장 멜로디 수정을 오랫동안 많이 했다. 슬픈 감정이 아니라 아름답고 서정적이어야 한다는 생각이었다”며 “조현아가 수지의 뮤직비디오 출연을 성사시켰기 때문에 모든 걸 수지에게 맞췄다. 오랫동안 공을 들이기도 했고 다시 올 수 없는 기회니까 수지 얼굴 합이 맞는 곡을 써야겠다는 생각이었다”고 비하인드를 밝혔다.

조현아 또한 “뮤직비디오는 수지 스케줄에 맞췄다”고 웃으며 “모델링을 생각해서 곡을 쓰는 건 처음이었다. 저희의 엄청난 뮤즈가 되어줬다”고 덧붙였다.

2번 트랙 ‘우리의 겨울’은 계절의 감성을 어반자카파만의 색으로 녹여낸 따뜻한 윈터송이다. 권순일은 “겨울마다 뉴욕에 갈 정도로 트리를 좋아하는데 정작 뉴욕 가서 곡을 쓴 게 없었다. ‘왜 캐럴이 안 써질까’ 했었는데 갑자기 이 악상이 떠올랐다”며 “조현아가 부른 ‘코끝에 겨울’이 겨울 연금곡인데, 밝은 겨울 곡도 있으면 좋겠다고 생각했다”고 소개했다.

‘The One’에 대해선 “어렸을 때 1990년대 알앤비, 팝발라드를 많이 들었는데 작정하고 그시절로 돌아가고 싶다는 생각을 했다”며 “저희가 중고등학교 때 영향 받은 아티스트를 생각하면서 알앤비 초심을 찾아가보자는 곡으로 만들었다”고 설명했다.

4번 트랙 ‘나약’은 나약함을 인정하는 순간에 오히려 강인함이 드러나는 곡으로, 어반자카파의 새로운 음악적 스펙트럼을 보여주는 곡이다. 권순일은 “원래 자책하는 가사를 많이 안 쓴다. 자책은 박용인 전문”이라며 “새벽에 곡을 흥얼거렸는데 멜로디랑 가사가 같이 나왔다. 당시 자책을 할 때여서 오랜만에 자책을 해볼까 생각했고 이 노래가 앨범에서 마지막으로 완성됐다. 담담하고 무기력하게 자책하다가 나중에는 화를 내고 터지는 곡”이라고 말했다.



어반자카파는 오는 22일 광주를 시작으로 서울(11월29~30일), 부산(12월6일), 성남(12월13일) 등에서 공연을 이어가며, 신년 추가 공연도 예정돼 있다.

조현아는 “올해는 콘서트와 음원으로 계속 인사드릴 예정이고 예능에서도 인사드리겠다”며 “어반자카파는 하나도 쓸모없는 사람 없이 최선을 다해서 팀 유지하고 있다. 팬에게도 감사하고 저희도 기대에 미칠 수 있는 영향력 있는 가수가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 권순일은 “앞으로도 변하지 않고 셋이 열심히 음악하는 어반자카파 되겠다”고 했고 박용인은 “셋의 목소리를 좋아해주고 사랑해줘서 감사하다. 더 열심히 하겠다”고 끝인사를 전했다.

