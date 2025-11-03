프랑스식품음료연맹, ‘호레카 프로모션’ 진행…유럽의 맛, 서울로

파티세리 후르츠가 선보이는 밤잼을 곁들인 메멘탈 치즈 브루통. 이미지=프랑스식품음료연맹

프랑스식품음료연맹(ANIA)은 유럽연합(EU)의 지원을 받는 「유럽의 맛을 경험하다, 본 아페티(European Taste Experience – Bon Appétit!)」 캠페인의 일환으로 ‘호레카 프로모션(Horeca Promotion)’을 개최한다고 3일 밝혔다.

서울 주요 외식업장 8곳에서 오는 21일까지 3주간 진행되는 호레카 프로모션은 유럽 브랜드와 한국 셰프가 협업해 한정 메뉴를 선보임으로써, 유럽 식재료의 다양성과 활용 가능성을 보여주는 것을 목표로 한다.

특히 이번 행사는 ‘유럽의 맛을 경험하다, 본 아페티’ 캠페인의 첫 소비자 대상 프로그램으로 유럽 식재료를 활용한 협업 메뉴를 통해 캠페인의 메시지를 직접 체험할 수 있도록 기획됐다.

메뉴 개발에는 치즈, 버터, 머스타드, 커피, 음료 등 프랑스의 9개 대표 식품 브랜드 제품이 사용되었다. 참여 브랜드는 ▲앙트르몽(Entremont) ▲일드프랑스(Île de France) ▲리안(Rians) ▲프로메스(Promess) ▲레스큐어(Lescure) ▲에드몬드 팔롯(Edmond Fallot) ▲르 팔루디에 드 게랑드(Le Paludier de Guérande) ▲엘릭시아(Elixia) ▲카페 리차드(Cafés Richard) 등이다.

서울 전역의 8개 베이커리, 파티스리, 비스트로, 파인 다이닝에서는 이들 브랜드 제품을 각 업장의 개성과 스타일로 재해석한 가을 한정 메뉴를 선보인다. 참여 업장은 ▲플라워아티장베이커리 ▲띠띠빵빵 ▲오뜨르베이커리 ▲파티세리 후르츠 ▲메종엠오 ▲비노파라다이스 한남 ▲메종조 ▲물랑 등이다.

프랑스식품음료연맹(ANIA)은 “한국 소비자에게 유럽 식재료의 품질과 다양성을 직접 경험할 기회를 제공하고자 이번 프로모션을 기획했다”며 “이번 협업을 통해 유럽 식품이 가진 정통성과 창의성이 현지 외식문화 속에서 새롭게 해석되길 기대한다”고 밝혔다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]