코스모시, ‘the a(e)nd’로 이어간 상승세…첫 미니 활동 마침표

글로벌 걸그룹 코스모시(cosmosy)가 국내에서 컴백 활동을 성료했다.

코스모시는 KBS 2TV ‘뮤직뱅크’부터 MBC ‘쇼! 음악중심’, SBS ‘인기가요’, Mnet ‘엠카운트다운’ 등 각종 음악방송에 출연하며 약 6주간 이어진 첫 번째 미니앨범 ‘the a(e)nd(디 앤드)’ 활동을 성공적으로 마무리했다.

지난 9월 첫 번째 미니앨범 ‘the a(e)nd’를 발매한 코스모시는 국내 음악방송 무대를 누비며 타이틀곡 ‘HIGH=LOVE(하이 러브)’와 ‘Princess=Kiss(프린세스 키스)’ 무대를 선사, 확장된 세계관과 한층 업그레이드된 퍼포먼스, 비주얼로 강렬한 몰입감을 선사했다.

특히 코스모시는 다양한 채널에서 이번 활동의 무대 및 비하인드 콘텐츠로 긍정적인 반응을 얻으며 글로벌 팬들의 뜨거운 지지를 확인했다. 이외에도 ‘the a(e)nd’의 첫 피지컬 앨범은 독창적인 패키지 콘셉트와 높은 소장 가치로 주목받으며 호평을 얻기도 했다.

이처럼 코스모시는 음악과 비주얼, 서사가 조화를 이루는 이번 신보를 통해 ‘코스모시만의 세계’를 한층 선명하게 각인시켰다. 활발한 음악 활동은 물론 국내외 주요 페스티벌 무대에도 오르며, 차세대 글로벌 루키로서의 입지를 굳히고 있는 코스모시의 다음 행보에 기대감이 모인다.

