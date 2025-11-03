김준영, 사생활 논란 해명…“유흥업소 의혹 사실무근·법적 대응 검토”

뮤지컬 배우 김준영. 사진 = 김준영 SNS 계정

뮤지컬 배우 김준영이 유흥업소 출입 의혹 등 사생활 논란에 대해 강하게 부인했다.

김준영의 소속사 HJ컬쳐는 3일 공식 입장을 통해 “온라인상 제기되고 있는 의혹들과 관련하여 (김준영) 배우에게 그 어떠한 불법 행위도 없었음을 명확히 밝힌다”라고 전했다.

앞서 온라인 커뮤니티 등을 중심으로 김준영이 식당 방문 후 게시한 영수증 사진을 삭제했다는 사실이 알려지면서 논란이 일었다. 일부 누리꾼은 영수증에 적힌 여성 이름과 금액을 근거로 불법 업소를 방문한 것이 아니냐는 의혹을 제기했다.

이에 대해 소속사는 “사실이 아님을 다시 한 번 분명히 말씀드리며, 무분별한 억측과 확인되지 않은 정보의 확산 그리고 과도한 확대 해석을 자제해 주시길 요청드린다”고 강조했다. 이어 “악의적인 허위 정보 유포 및 명예 훼손 등 불법적 행위에 대해서는 필요할 경우 법적 조치를 포함해 단호히 대응하도록 하겠다”고 덧붙였다.

한편, 김준영은 뮤지컬 ‘라흐마니노프’와 연극 ‘아마데우스’에 출연 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

