‘3연패 도전’ T1 vs ‘13년만 결승 진출’ kt 롤스터, 롤드컵 주인공은?

T1과 kt 롤스터의 결승전이 오는 9일 열린다. 라이엇 게임즈 제공

kt 롤스터와 T1이 2025 리그 오브 레전드 월드 챔피언십 최강 자리를 두고 겨룬다.

라이엇 게임즈는 지난달 28일부터 2일까지 중국 상하이 메르세데스-벤츠 아레나에서 진행된 2025 LoL 월드 챔피언십 8강과 4강에서 LCK 대표로 출전한 kt 롤스터와 T1이 결승에 진출했다고 밝혔다.

두 팀의 결승전은 오는 9일 중국 청두 동안호 스포츠 파크 다목적 체육관에서 열린다. 월드 챔피언십 결승전에서 LCK팀의 맞대결이 성사된 것은 2022년 DRX와 T1의 결승전 이후 3년 만이다.

LoL 월드 챔피언십 결승전에 진출하게 된 kt 롤스터. 라이엇 게임즈 제공

◆kt 롤스터, 팀 창단 13년 만 결승 진출

이번 월드 챔피언십에 참가한 16개 팀 가운데 가장 먼저 스위스 스테이지를 통과하면서 심상치 않은 분위기를 연출했던 kt 롤스터는 지난달 29일 LCP(아시아태평양) 1번 시드 CTBC 플라잉 오이스터를 상대로 한 번의 위기도 겪지 않았다. 1세트에서 ‘커즈’ 문우찬의 오공이 9킬을 만들어내면서 모든 라인을 풀어준 덕분에 분위기를 가져온 kt 롤스터는 2세트에서 5명이 고르게 활약하면서 킬 스코어 21대4로 대승을 거뒀다. 3세트에서 문우찬의 비에고와 ‘비디디’ 곽보성의 조이가 15킬을 합작한 kt 롤스터는 LCP 대표로는 10년 만에 월드 챔피언십 8강에 진출한 CTBC 플라잉 오이스터를 세트 스코어 3대0으로 완파했다.

스위스 스테이지와 8강에서 무실 세트 기록을 이어온 kt 롤스터의 상승세는 4강에서도 이어졌다. 8강에서 LCK 2번 시드인 한화생명e스포츠를 3대1로 물리치고 4강에 올라온 젠지를 지난 1일 상대한 kt 롤스터는 세트 스코어 3대1 승리로 대이변을 만들어냈다. 1세트에서 46분 동안 15킬 이상 주고 받는 난타전을 벌이는 와중에도 막판 집중력을 살리면서 기분 좋은 역전승을 거둔 kt 롤스터는 2세트를 패했지만 3세트에서 곽보성의 아지르가 ‘쵸비’ 정지훈의 오리아나를 상대로 압승을 거둔 덕분에 세트 스코어를 2대1로 만들었고, 4세트에서는 젠지가 제대로 숨 한 번 쉴 수 없도록 압박하면서 승리를 따냈다.

이번 월드 챔피언십 시작부터 글로벌 파워랭킹 1위에 랭크되면서 ‘우승 후보 0순위’로 꼽혔던 젠지를 4강에서 탈락시킨 kt 롤스터는 2012년 LoL팀을 만든 이래 처음으로 월드 챔피언십 결승 무대에 오르는 쾌거를 이뤄냈다.

LoL 월드 챔피언십 결승전에 진출하게 된 T1. 라이엇 게임즈 제공

◆T1, 4년 연속 월드 챔피언십 결승 진출

LCK 4번 시드 자격으로 이번 월드 챔피언십에 출전, 플레이-인 스테이지에서 LPL(중국) 4번 시드 인빅터스 게이밍을 3대1로 꺾은 뒤 스위스 스테이지에서 3승 2패를 거두면서 8강에 진출한 T1은 언제 부진했냐는 듯 LPL팀을 연파하며 결승 티켓을 손에 넣었다.

T1의 8강 상대는 LPL팀 가운데 가장 페이스가 좋다는 평가를 받았던 애니원즈 레전드였다. 지난달 31일 애니원즈 레전드를 만난 T1은 1세트를 가져갔지만 2, 3세트에서 둘째 가라면 서러울 정도로 싸움에 특화되어 있는 상대의 페이스에 휘둘리면서 연패했다. 탈락의 위기에서 T1은 불굴의 정신력을 발휘하며 살아났다. 4세트에서 ‘케리아’ 류민석의 니코가 만개를 적중시키자 ‘구마유시’ 이민형의 카이사가 사냥 본능으로 날아와 킬을 만들어내는 방식으로 승부를 원점으로 돌린 T1은 5세트에서 킬 스코어가 5대14까지 벌어지면서 패색이 짙었지만 ‘페이커’ 이상혁의 멜과 이민형의 애쉬가 끝까지 집중력을 발휘한 덕분에 드라마와 같은 역전승을 만들어냈다.

기세를 탄 T1은 지난 2일 탑 이스포츠를 4강에서 만나 세트 스코어 3대0으로 완승을 거뒀다. 1세트에서 25분 동안 1킬도 만들어내지 못했던 T1은 25분에 아타칸 지역 전투에서 승리하며 시동을 걸었고 불과 5분 만에 상대 넥서스까지 밀어내는 집중력을 발휘했다. 2세트 초반 탑 이스포츠의 코르키에게 킬을 허용했지만 15분 이후 싸움이 벌어질 때마다 코르키에게 스킬을 적중시켜 조기 제거에 성공하면서 ‘이겨 놓고 싸운’ T1은 3세트에서 초반에 4킬을 챙긴 탑 이스포츠의 키아나를 집중 공략하면서 세트 스코어 3대0 완승을 거뒀다.

T1은 이번 월드 챔피언십 기간 동안 인빅터스 게이밍, 애니원즈 레전드, 탑 이스포츠 등 LPL팀과의 5전 3선승제 승부에서 모두 승리하면서 2013년부터 이어온 월드 챔피언십 LPL팀과의 5전제 13전 전승이라는 기록을 이어갔다. 2022년 월드 챔피언십에서 준우승을 차지한 이후 2023년과 2024년 월드 챔피언십에서 정상에 올랐던 T1은 월드 챔피언십 역사상 한 번도 나오지 않았던 4년 연속 결승 진출이라는 또 하나의 새로운 기록을 세웠다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

