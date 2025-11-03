키움, 2026시즌 코칭스태프 확정…강병식 수석코치·김수경 투수총괄 영입

사진=키움 히어로즈 제공

프로야구 키움이 2026시즌 1군 및 퓨처스팀 코칭스태프 구성을 확정했다.

1군은 설종진 감독을 필두로 강병식 수석코치, 노병오 투수코치, 박도현 배터리코치, 김태완 타격코치, 박정음 작전 및 3루 주루코치, 문찬종 수비코치, 김준완 외야수비 및 1루 주루코치, 박승주 불펜코치가 맡는다.

히어로즈에서 오랜 기간 선수와 코치로 활약한 강병식 수석코치가 2년 만에 히어로즈로 복귀해 설종진 감독을 보좌한다.

구단은 투수진 육성 강화를 위해 투수총괄코치 보직을 신설하고, 김수경 전 NC 코치를 영입했다. 2008년부터 2012년까지 히어로즈에서 뛰었던 김 총괄코치는 앞으로 1군과 퓨처스팀 투수코치들과 함께 투수진 육성 방향을 수립하고 기량 향상에 힘쓸 예정이다.

퓨처스팀은 오윤 감독을 중심으로 정찬헌 투수코치, 장영석 타격코치, 이병규 작전 및 주루코치, 이수범 내야수비코치, 김동우 배터리코치, 임규빈 재활 및 잔류군 투수코치, 강병운 재활 및 잔류군 야수코치가 담당한다.

