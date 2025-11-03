'만 11세' 이수연, ‘복면가왕’ 현장 뒤집은 가창력

트로트 명가 토탈셋의 이수연이 나이를 뛰어넘는 실력자로 시선을 사로잡았다.

2일 방송된 MBC '복면가왕'에서는 2라운드 두 번째 대결로 오리 꽥꽥과 테토녀의 대결이 이어졌다. 앞서 오리 꽥꽥은 참새 짹짹과의 대결에서 '사랑앓이'를 열창, 작은 체구에서 나오는 파워풀한 에너지와 짙은 감정 표현으로 몰아치는 가창력을 뽐내며 판정단의 극찬을 이끌어냈다.

2라운드 솔로곡 대결에서 오리 꽥꽥은 에일리의 'U&I'를 선곡, 경쾌한 사운드에 맞춘 시원한 고음으로 판정단의 호평을 이끌어냈다. 박혜원은 "옹골찬 소리로 꽉 채워지는 느낌이 있었고 귀여운 가면과는 다른 실력에 감동을 받았다"고 전했고 창민은 "완성도 높은 무대를 보여줬다. 보통 댄스 가수들이 보컬이 포함된 반주 음원을 쓰는데 오리 꽥꽥은 라이브 밴드와 본인의 목소리만을 사용해서 무대를 채웠다"고 칭찬했다.

이어 3라운드 대결에 진출한 오리 꽥꽥은 아이유의 '너랑 나'로 가왕 결정전에 도전했다. 오리 꽥꽥은 10대 소녀의 천진난만한 보이스와 러블리한 매력, 깔끔한 고음까지 완벽히 소화하며 장르에 국한되지 않는 무한한 매력을 보여줬다.

가왕 결정전에서 고배를 마신 오리 꽥꽥의 정체는 이수연이었다. 만 11세의 나이로 각종 무대에서의 활약과 예능 MC 데뷔까지 마치며 '트로트계 원석'으로 사랑받고 있는 이수연은 이날 무대를 통해 트로트를 넘어 가요계의 보석으로 강렬한 인상을 남겼다.

이수연은 "선배님들과 대결을 펼치는 것인 만큼 1라운드만이라도 열심히 하자는 생각이 있었는데 3라운드까지 올라가서 영광이었다. 가면을 쓰고 노래를 하니 관객분들이 제 정체에 대해 궁금해하시고 추측하시는 것이 재밌었다"고 소감을 전했다.

또 앞으로의 목표로 "할머니의 꿈이 제가 1등을 하는 것인데 타 프로그램을 통해 1등을 하고 정말 좋아하셨던 기억이 있다. 앞으로 1등을 많이 해서 할머니 할아버지께 효도하고 싶다"며 효심으로 시청자들을 감동시켰다.

