XG, 홍콩 대형 페스티벌 피날레→2026년 첫 정규·월드투어

그룹 XG(엑스지)가 2026년 첫 정규앨범과 두 번째 월드투어로 전 세계 팬심에 답한다.

XG(주린 치사 히나타 하비 쥬리아 마야 코코나)는 지난달 31일 공식 SNS를 통해 두 번째 월드투어 타이틀명 ‘XG WORLD TOUR: THE CORE’(XG 월드투어: 더 코어)를 공개, 향후 2026년 2월 포문을 여는 새 여정을 예고했다.

XG의 두 번째 월드투어는 2026년 2월 일본 7개 도시를 시작으로 아시아, 북미, 영국·유럽, 호주, 중남미 등 순차적으로 개최될 예정이다. 지난해 전 세계 35개 도시를 순회한 첫 월드투어를 잇는 이번 여정은 2026년 1월 첫 정규앨범 발매 이후 전개되는 투어인 만큼, XG의 견고한 세계관을 엿볼 수 있을 것으로 기대를 모으고 있다.

XG는 앞서 공식 SNS를 통해 ‘核’(핵)이라는 한자 이미지를 업로드, 스포일러 게시물로 팬들의 호기심을 자극했다. 팬들은 두 번째 월드투어와 관련된 스포일러로 추측, 투어 타이틀 ‘XG WORLD TOUR: THE CORE’의 CORE가 核과 같은 의미를 지닌 것으로 해석하며 두 단어가 뜻하는 본질이란 메시지에 주목하고 있다.

전 세계 팬들의 관심이 집중된 가운데, XG는 2026년 1월 23일 발매되는 첫 정규앨범과 2월 막을 올리는 두 번째 월드투어 ‘XG WORLD TOUR: THE CORE’로 압도적인 퍼포먼스는 물론, 본질이란 키워드를 통해 그룹의 아이덴티티를 한층 선명하게 보여줄 예정이다.

두 번째 월드투어를 앞둔 XG는 지난달 31일 홍콩에서 개최된 대형 페스티벌 ‘Spooky Halloween by Live Nation Electronic Asia’(스푸키 핼러윈 바이 라이브 네이션 일렉트로닉 아시아) 무대의 피날레 주자로 팬들을 가까이 만났다. 일곱 멤버는 핼러윈 콘셉트의 스타일링으로 무대에 올라 14곡의 공연을 펼치며 현장을 뜨겁게 달궜다.

홍콩 공연을 성료한 XG는 신보 발매 및 두 번째 월드투어의 성공적인 개최를 위해 박차를 가하고 있다. XG는 오는 1월 23일 첫 정규앨범을 통해 글로벌 무대에 강렬한 존재감을 남길 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]