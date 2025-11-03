‘식스센스2’ PD 측 “강제추행 피해, 일방적 주장일뿐…전혀 사실과 달라”(공식)

강제추혐 혐의로 고소당한 tvN ‘식스센스:시티투어2’ PD A씨가 반박 입장을 밝혔다.

A씨 측 법률대리인 이경준 법무법인 청출 변호사는 3일 공식입장을 통해 “A씨가 일방적으로 피해를 주장하고 있는 자(B씨)에게 성적인 수치심을 유발하는 신체 접촉을 하였다거나, 이를 거부하는 진정인에게 인격 폄훼성 발언을 했다는 것은 모두 사실과 전혀 다르다”고 혐의를 부인했다.

강제추행 피해를 호소하고 있는 B씨는 “지난 8월 회식 이후 A씨가 B씨에게 다가와 팔뚝과 목을 주무르고, 이마를 맞댔다”고 주장하고 있다.

이에 A씨 측은 “다수의 행인들과 많은 동료들이 함께 있던 거리에서 서로 어깨를 두드리거나 어깨동무를 하는 수준의 접촉이 있었던 것이 전부이며, 진정인 역시 평소에 일상적으로 그러했듯이 A씨의 어깨를 만지는 등의 접촉을 했다”고 반박했다.

이를 입증할 수 있는 영상 자료들도 수사기관에 제출된 상태다. 이 변호사는 “A씨와 본 법무법인은 수사기관의 조사에 성실히 임하며 구체적인 사실관계에서 명백히 드러나는 결백을 입증할 것”이라고 밝혔다.

B씨를 둘러싼 사내 상황에 대해서도 전했다. A씨 측은 공식 입장문을 통해 “B씨는 후배들과 동료들, 선배는 물론 사외 협력 인력들마저 진정인으로 인한 고충을 호소하는 상황 등으로 인해 기존 팀에서의 전보가 결정되었던 자”라며 “이러한 배경은 진정인의 명예와 평판을 위해 밝히지 않아야 한다는 판단이 있었으나, 부득이하게 밝히게 돼 사과와 양해의 말씀을 드린다”고 덧붙였다.

이 과정에서 상부의 의사결정이 있었고, B씨가 극렬한 반대의사를 표했다는 설명이다. 이 변호사는 “이후 허위사실로 점철된 진정들로 A씨를 공격하고 있다”며 “A씨는 성추행 혐의를 모두 강력하게 부정하고 있고, 회사는 본 건에 대한 추가 조사를 진행 중에 있다. 수사기관은 아직 A씨에 대한 첫 조사조차 시작하지 않은 상황에서 언론을 이용하여 무고한 A씨의 명예를 파괴하고, 인격을 말살하는 행위는 결코 용인될 수도 용서될 수도 없다”고 우려했다.

앞서 B씨가 지난 8월 서울 마포경찰서에 A씨를 강제추행 혐의로 고소한 사실이 알려졌다. 가해자가 ‘유명 프로그램을 제작한 스타 PD’로 지목됐고, A씨 측의 입장 발표로 해당 프로그램이 ‘식스센스2’임이 밝혀졌다.

지난 30일 첫 방송된 tvN ‘식스센스: 시티투어2’는 SNS를 점령한 핫플레이스와 트렌디한 이슈들을 찾아 떠나는 특별한 여행 속에 숨겨진 단 하나의 가짜를 찾는 프로그램이다. 올초 시즌1의 인기를 이어 받아 시즌제 제작에 착수했다. 유재석, 지석진, 고경표, 미미가 출연 중이다.

