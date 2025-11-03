“공삼(03) 친구들이 주축 될 것”… ‘첫 국가대표’ 안현민이 꿈꾸는 그날

사진=스포츠월드 김종원 기자

“동기부여요? 그냥 동기입니다(웃음).”

2025시즌 프로야구를 뒤흔든 ‘히트상품’ 안현민(KT)이 생애 처음으로 태극마크를 달았다. 국가대표팀의 세대교체 주역인 2003년생 ‘황금세대’에 또 한 명이 합류한 만큼 기대감이 부푼다.

선수 본인은 손사래 치면서도 “공삼(03년생) 친구들 중 너무 좋은 선수가 많다. 언젠가는 우리가 주축이 돼 뛰는 국제대회가 올 것”이라며 미소 짓는다.

안현민은 류지현 감독이 이끄는 대표팀에 합류해 구슬땀을 흘리고 있다. 한국은 8~9일 고척스카이돔에서 체코, 15~16일 도쿄돔에서 일본과 평가전을 치른다. 내년 3월 열리는 월드베이스볼클래식(WBC)을 대비한 일정이다.

올 시즌 ‘마법사의 미래’에서 ‘KBO 대표 타자’로 성장한 안현민도 이번 소집 명단에 포함돼 WBC를 향한 여정에 발을 내디뎠다.

대표팀 타선과 외야에서 핵심 축으로 자리할 전망이다. 올 시즌 112경기에 나서 타율 0.334(395타수 132안타) 22홈런 80타점을 기록했다. 안현민의 출루율은 0.448로 리그 1위다. 신인왕은 물론, 골든글러브 수상 유력 후보로 꼽힌다.

문동주(한화)와 김영웅(삼성), 박영현(KT), 이민석(롯데) 등 2003년생 동갑내기들이 함께 대표팀으로 선발됐다. 현시점 명단에 뽑히지 않았지만 김도영(KIA)을 비롯해 윤동희(롯데), 이재현(삼성), 최지민(KIA) 등도 눈여겨볼 만한 이름이다. 첫 국가대표 유니폼을 입게 된 안현민도 이 행렬에 동참하며 두터운 존재감을 과시하고 있다.

내색하진 않아도 긴장이 가득했을 터. 훈련을 거듭할수록 한결 부드러워진 표정이었다. 또래 선수들과의 대화가 큰 힘이 됐다.

특히 김영웅과의 친분이 돋보였다. 안현민은 “(김)영웅이가 포스트시즌에서 너무 잘하더라. 대표팀에서도 다 같이 잘했으면 좋겠다”고 전했다.

이어 “내년엔 WBC, 아이치·나고야 아시안게임, 아시아 프로야구 챔피언십 등 대표팀 일정이 많다. 2003년생 동기들이 어느 대회든 주축으로 뛰는 날이 올 것”이라고 힘찬 포부를 덧붙였다.

WBC 승선을 향해 나아간다. 한국야구위원회(KBO)는 지난 9월1일 선수 50명으로 구성된 관심 명단을 WBC 조직위원회(WBCI)에 제출했다. 관심 명단은 주최측에 제공하는 사전 예비 명단이다.

최종 점검이 다가온다. 다음 달 3일 예비 명단(35인)과 내년 2월3일 최종 명단(30인) 확정을 앞두고 있다. 대표팀은 내년 1월 사이판 1차 캠프와 2월 오키나와 2차 캠프를 거쳐 본 대회에 나서겠다는 설명이다.

일희일비를 경계한다. “내겐 아직 넘어야 할 산이 많다”며 차분한 목소리로 운을 뗀 안현민은 “지금은 눈앞의 경기부터 잘해야 한다. 그래야 엔트리 안에 드는 것도, 그다음 단계도 생긴다”고 강조했다.

그는 끝으로 “명단이 언제 나올지 몰라도 준비는 계속해야 한다”면서 “(WBC에) 못 가더라도 그 준비 자체가 다음 시즌으로 (값지게) 돌아올 수 있다. 올겨울 쉴 생각은 없다”며 각오를 다졌다.

