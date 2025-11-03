‘스타 PD 강제추행 혐의’, ‘식스센스2’ 연출자였다…피해자 측 “심각한 2차 피해 겪어”

스타 예능 PD의 강제추행이 알려진 가운데, 피해자 측이 ”‘식스센스2’의 PD로부터 강제추행 피해를 당했다”고 밝혔다.

3일 강제추행 피해자 법률대리인 이은의 변호사는 “피해자는 지난 8월 ‘식스센스2’ 회식 과정에서 PD로부터 강제추행 피해를 입었고, 피해 발생 5일 후 프로그램의 주요 제작진이었던 피해자(B씨)가 가해자(식스센스2 PD, A씨)로부터 프로그램 하차를 통보받았다”고 주장했다. 첫 촬영을 2주 앞둔 상황이었다.

입장문에 따르면 상암동 인근에서 tvN 전체 회식이 열렸고, 장소 이동을 위한 대기 과정에서 A씨가 갑자기 다가와 B씨의 팔뚝과 목을 주물렀다. B씨 측은 “사적으로 친밀한 관계가 전혀 아니었고 당시 그러한 신체접촉을 할 만한 특별한 사정도 없었다. B씨가 이런 접촉에서 벗어나고자 거꾸로 A씨에게 어깨동무를 취하듯 하여 피해자의 목 등을 주무르던 가해자의 손을 떨어뜨린 뒤 자리를 이동했으나, A씨가 다시금 다가와 자신의 이마를 B씨의 이마에 맞대었다”고 했다.

앞서 B씨가 지난 8월 서울 마포경찰서에 A씨를 강제추행 혐의로 고소한 사실이 알려졌다.

이 변호사는 “피해자가 가해자로부터 추행을 당한 직후 돌연 프로그램에서 하차 당했는데, 그 외에도 여러 2차 피해들을 겪었다. 현재 가해자가 피해자에 대하여 ‘방출될만한 이유가 있어 방출한 것’이라는 취지의 비방을 하고 있는 정황을 구체적으로 확인했다”며 피해자 측이 입장문을 내게 된 이유를 전했다.

최초 보도 당시 프로그램을 밝히지 않은 건 B씨가가 사전제작단계부터 참여해 애정을 가진 프로그램이기 때문이라는 설명이다. 이와 관련해 이 변호사는 “B씨가 방출 직후 회사 고위간부들에게 도움을 청했지만, 추행에 대해서는 따로 말하지 못했다”며 “안타깝게도 적절한 조치가 취해지지 않아 회사에 정식으로 문제제기를 했다. 현재 사측은 ‘직장 내 성추행’을 인정한 중에 있다. 하지만 A씨는 일부 행위에 대해서만 인정하고 있다”고 상황을 전했다.

끝으로 B씨의 법률 대리를 맡은 이은의 변호사는 “피해자는 지금이라도 가해자가 잘못을 인정하고 더 이상 피해자에게 2차 피해를 양산하지 않기를 바라며, 회사가 회사안팎에서 계속하여 일어나고 있는 2차 피해를 중단하는 노력을 보여주기를 촉구한다”고 목소리를 냈다.

한편, 지난 30일 첫 방송된 tvN ‘식스센스: 시티투어2’는 SNS를 점령한 핫플레이스와 트렌디한 이슈들을 찾아 떠나는 특별한 여행 속에 숨겨진 단 하나의 가짜를 찾는 프로그램이다. 올초 시즌1의 인기를 이어 받아 시즌제 제작에 착수했다. 유재석, 지석진, 고경표, 미미가 출연 중이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

