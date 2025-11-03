[내야외야] 한화, 제37회 한화기차지 초중고 야구대회 개최

사진=한화이글스 제공

프로야구 한화이글스는 오는 6일부터 11일까지 ‘제37회 한화기차지 초중고 야구대회’를 개최한다.

한화기차지 야구대회는 아마추어 야구 발전과 연고 지역 야구 저변 확대를 위해 1986년 구단 창단과 함께 시작돼, 올해로 37회를 맞았다.

충북야구소프트볼협회가 주최하는 이번 대회에는 대전, 세종, 충남, 충북, 강원 야구소프트볼협회 소속 38개팀 (초등부 11팀, 중등부 17팀, 고등부 10팀)이 참가한다. 이는 대회 역대 최다 참가 규모다. 지난해 처음 참가한 베이스볼클럽팀이 올해도 참가해 지역 유소년 야구의 저변 확대에 기여한다.

경기는 고등부는 청주야구장에서, 중등부는 수안보 및 청주야구장에서, 초등부는 동충주야구장에서 각각 진행된다. 결승전은 청주야구장에서 초·중·고 순으로 치러지며, 시상식은 결승전 종료 후 같은 장소에서 진행될 예정이다.

모든 참가팀에게는 공인구가 지급되며, 우승 및 준우승팀에는 공인구가 추가로 제공된다. 또한 초중고 각 부별로 12개의 개인상이 수여되며, 지난해 처음 도입된 ‘코치상’이 올해도 시상된다.

기존에는 감독상만 있었던 타 대회와 달리, 한화기차지 대회는 선수들과 가장 가까이에서 함께하는 코치들의 헌신에 감사의 뜻을 전하기 위해 코치상을 신설했다.

한화는 앞으로도 연고 지역의 아마추어 야구 발전을 위해 다양한 활동을 펼쳐나갈 계획이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

