체육공단, 2025 스포츠 기업 네트워킹 데이 개최

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 스포츠산업 우수기업의 운영 노하우 공유 및 기업 간 상호 교류 강화를 위한 ‘2025 스포츠 기업 네트워킹 데이’를 개최했다.

지난 31일 서울올림픽파크텔에서 개최된 이번 행사는 선도 기업, 예비 선도 기업 및 해외 진출 지원기업 등 총 68개 기업의 임직원 등 90여 명의 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

이날 행사는 하형주 이사장의 환영사를 시작으로 스포츠산업 선도 기업 육성 지원 사업 졸업기업인 ‘㈜엑스넬스코리아(선도기업 5기)’의 ‘성공 사례 및 사업 운영 노하우’에 대한 우수사례 발표가 진행됐다.

사진=국민체육진흥공단 제공

‘㈜엑스넬스코리아’는 지난 2022년부터 2024년까지 체육공단의 ‘스포츠산업 선도 기업 육성 지원 사업’ 및 일본 도쿄에서 열린 ‘2025 스포텍(SPOTEC)’ 공동관 참여 등 단계적인 지원을 통해 성장한 기업이다. 특히, 선도 기업 지원 사업을 통해 국내 시장을 넘어 일본, 싱가포르 등 해외 5개국 진출이라는 괄목할 만한 성과를 거둔 기업이다.

이어서 열린 네트워킹 시간을 통해 참가자들은 자유로운 분위기 속에서 선·후배 기업 간 조별 네트워킹 프로그램을 진행하며 성공적인 스포츠 기업으로 한 단계 더 도약하기 위한 아이디어를 공유하는 시간도 가졌다.

하형주 이사장은 “우리나라 스포츠산업 발전을 이끌어주시는 스포츠 기업에 깊은 감사의 말씀을 전한다”라며 “앞으로도 함께 성장하기 위한 지속적인 노력을 당부 드리며, 체육공단은 스포츠산업 발전을 위한 아낌없는 지원을 약속드린다”라고 환영사를 통해 밝혔다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]