역시 손흥민! 오스틴전 선제골 이어 어시스트까지… '흥부 듀오' 또다시 폭발

LAFC 손흥민. 사진=LAFC SNS 캡처

손흥민(LAFC)이 골망을 흔들었다. 미국 메이저리그 사커(MLS) 진출 첫 해 두 자릿수 득점에 성공했다.

손흥민은 3일 오전 10시45분 미국 텍사스주 오스틴 Q2 스타디움에서 열리는 오스틴FC와의 2025 미국 메이저리그 사커(MLS) 서부 콘퍼런스 플레이오프(PO·3전 2선승제) 1라운드 2차전 원정 경기에 최전방 공격수로 선발 출전했다. 팀이 0-0으로 맞선 전반 21분 선제골을 뽑았다.

‘흥부 듀오’가 또다시 폭발했다. 역습 상황에서 드니 부앙가가 전방으로 달리던 손흥민에게 패스를 찔렀다. 볼을 받은 손흥민은 그대로 달려간 뒤 수비수 한 명을 제치고 강력한 왼발 슈팅으로 골문을 갈랐다. 정규시즌 9골을 기록하고 있던 손흥민은 이날 득점으로 시즌 10호골을 달성했다.

불과 3분 뒤에도 흥부 듀오가 다시 움직였다. 오른쪽에서 쇄도하던 손흥민이 상대 골키퍼를 제친 뒤 슈팅을 시도했으나 수비진에 막혔다. 그러자 반대편에 있던 부앙가에 패스를 건넸다. 부앙가가 침착하게 슈팅을 날리면서 골망을 또다시 흔들었다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

