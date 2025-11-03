여진구, 카투사 입대…1년 6개월간 복무[공식]

배우 여진구. 뉴시스

배우 여진구가 카투사(KATUSA·미군에 배속된 한국군)로 입대한다.

3일 소속사 측은 공식입장을 통해 “여진구가 카투사에 선발되어 12월15일 월요일부터 약 1년6개월간 복무를 하게 됐다”고 밝혔다.

이어 “훈련소 입소식은 다수의 장병 및 가족이 함께하는 자리인 만큼, 구체적인 입소 장소와 시간은 공개하지 않는다. 당일 현장 방문은 삼가 주시길 정중히 부탁드린다”라고 말했다.

그러면서 “여진구를 향해 보내주시는 관심 언제나 감사드리며, 건강히 국방의 의무를 마치고 한층 성숙한 모습으로 돌아올 그날까지, 변함없는 응원과 격려 부탁드린다”라고 전했다.

앞서 여진구는 지난달 12일 타이베이에서 열린 데뷔 20주년 기념 아시아 팬미팅 투어 ‘블랭크 스페이스’에서 손편지로 자신의 입대 소식을 알렸다.

그는 “잠시 여러분과 떨어져 있는 동안, 저는 더욱 단단하고 성숙한 사람이 돼 돌아오겠다. 몸도 마음도 더욱 건강하게, 그리고 더 깊어진 연기력으로 여러분 앞에 서겠다고 약속하겠다”고 말했다.

그러면서 “너무 슬퍼하지 마세요. 여러분에게는 여진구를 추억할 수 있는 드라마·예능 30개와 영화 20개가 있잖아요. 제 생각날 때마다 정주행하며 기다려주면 감사하겠다. 다시 만나는 그날 더 멋진 모습으로 찾아올게요”라고 전하며 팬에 대한 애정을 전했다.

한편 여진구는 2005년 영화 ‘새드 무비’로 데뷔한 뒤 이후 ‘왕이 된 남자’, ‘호텔 델루나’, ‘괴물’ 등 다양한 작품에서 활동을 펼쳤다. 올해는 예능 ‘신삼국지’, ‘대탈출 : 더 스토리’ 등에서 활약했다.

