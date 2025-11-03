브이웍스, 고객 재계약률 90% 달성… ‘프랜차이즈 브랜딩’ 신뢰 입증

프랜차이즈 브랜딩 전문 기업 브이웍스가 높은 고객 만족도와 서비스 신뢰도에 힘입어 고객 재계약률 90%를 달성했다고 밝혔다. 이 기업은 이러한 성과를 바탕으로 2025년 10월 기준 누적 작업 건수 1만5000건을 돌파하며 프랜차이즈 업계에서 신뢰받는 브랜딩 파트너로 입지를 굳건히 하고 있다.

프랜차이즈 브랜딩 업체인 브이웍스는 2014년 설립 이래 프랜차이즈 본사의 브랜드 개발 및 성장에 필요한 통합 솔루션을 제공해왔다. 주요 서비스는 기획 및 컨설팅부터 ▲로고/캐릭터 디자인 ▲인/익스테리어 디자인 ▲홈페이지/렌딩페이지 제작 ▲마케팅 ▲상표등록 등 프랜차이즈 사업 전반을 아우른다.

회사가 높은 고객만족도와 90%에 달하는 재구매율을 기록한 비결은 100% 내부 인력 시스템에 있다. 프랜차이즈 사업에 중요한 작업들을 외부 인력 없이 전담 내부 인력으로 진행함으로써, 퀄리티 높은 결과물을 저렴한 비용으로 신속하게 제작할 수 있는 경쟁력을 확보했다.

특히, 각 분야 전문 담당자가 고객사와 일대일 소통을 진행하며, 프랜차이즈 본사 고유의 정체성에 최신 트렌드를 반영하는 작업 방식이 고객들의 두터운 신뢰로 이어진 것으로 분석된다.

브이웍스 측은 "프랜차이즈 본사의 정체성과 트렌드를 반영한 판촉물, 인쇄물, 로고 등은 브랜드의 가치를 업그레이드해주는 중요한 요인"이라며 "브랜드의 특성을 고려해 유사한 타 브랜드와 차별화할 수 있는 브랜딩과 디자인으로 프랜차이즈 본사 사업의 성장을 돕고 싶다" 며 이러한 성과와 의지를 바탕으로 국내 프랜차이즈 시장의 성장을 선도하는 브랜딩 전문 기업으로서 역할을 지속해 나가겠다고 밝혔다.

