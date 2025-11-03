나윤권·도경수, 레전드 선후배 조합…‘나였으면’ 귀호강 예고

가수 나윤권이 도경수와 함께 웰메이드 리메이크 곡을 선보인다.

1일과 2일 S27M 엔터테인먼트 공식 채널을 통해 나윤권, 도경수의 신곡 '나였으면' 프리뷰 영상이 공개됐다. 영상 속 나윤권과 도경수는 푸른 자연의 중심에서 신곡 '나였으면'을 함께 열창하며 신곡에 대한 기대감을 높였다.

원곡자인 나윤권은 달라진 감성으로 자신의 명곡을 재해석, 더욱 깊어진 감정과 표현력을 선보이고 지원군으로 나선 도경수 역시 따스하고 감각적인 매력이 돋보이는 꿀 보이스로 팬들의 마음을 어루만질 것을 예고했다.

'나였으면'은 사랑하는 이를 그저 바라볼 수밖에 없는 애틋한 마음을 표현한 발라드곡으로 발매 직후부터 현재까지도 많은 사랑을 받고 있다. 7일 공개되는 나윤권과 도경수의 듀엣으로 새롭게 재탄생한 '나였으면'이 다시 한번 대중의 호응을 받는 웰메이드 곡으로 우뚝 설 수 있을지 관심이 집중된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

