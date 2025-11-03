DKZ, 페어 안무로 더한 ‘보는 맛’

그룹 DKZ(디케이지)가 '맛있는' 컴백 무대를 선보였다.

DKZ(세현, 민규, 재찬, 종형, 기석)는 지난달 31일 미니 3집 'TASTY'를 발매한 가운데, 같은 날 KBS2 '뮤직뱅크'를 시작으로 MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에 잇달아 출연해 타이틀곡 'Replay My Anthem' 컴백 무대를 선보였다.

DKZ는 매 무대 블랙 톤의 착장을 입고 등장, 한층 성숙해진 비주얼을 자랑했다. 여기에 치명적인 표정 연기와 자연스러운 제스처를 더해 절제된 섹시미를 뽐냈다.

특히, DKZ는 중독적인 비트와 어우러진 다채로운 페어 안무를 비롯해 쉴 새 없이 이뤄지는 대형 변화로 더욱 생동감 넘치는 퍼포먼스를 꾸몄다. 'Replay'라는 가사에 맞춰 손가락을 돌리는 포인트 안무로 보는 맛을 극대화했다.

DKZ는 미니 3집 'TASTY'를 통해 다양한 장르의 곡들을 수록해 듣는 재미가 가미된 '맛있는' 음악을 들려줬다. 확장된 음악 세계 속에 풍부한 감정선이 더해진 DKZ표 풀코스 '음악 만찬'을 선사하며 본격 새로운 챕터의 시작을 알렸다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

