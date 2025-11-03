김지연, '미코' 왕관보다 무거운 75kg 체중 공개... 다이어트 선언

1997년 미스코리아 '진' 출신 김지연이 최근 75kg까지 살이 찐 근황을 공개하며 다이어트를 선언해 화제를 모으고 있다.

김지연은 미스코리아 진으로 데뷔해 영화, 드라마, 예능까지 섭렵하고 쇼호스트로도 큰 성공을 거둔 바 있다. 이후 여러가지 좋지 않은 일들이 반복되며 연예계 활동이 줄어들고 지금은 보험설계사로 변신해 제2의 인생을 살고 있다고 전했다.

하지만 그녀의 변화는 직업 뿐만 아니라 몸에도 많은 변화가 생겼다고. 방송 활동을 하던 시절과는 달리 체중이 75kg까지 늘면서 자신감도 떨어지고 건강상에도 많은 문제가 발생한 것. 운전을 오래하거나 앉아 있는 시간이 많아지면서 식사와 수면도 불규칙해지다 보니 체중이 점점 늘게 됐고 이로 인해 관절 통증이 생기는가 하면 갱년기와 우울증 초기 증상까지 보이게 됐다고 전했다.

여러가지 다이어트를 경험했지만 지금은 100g도 빠지지 않는 몸이 됐고 바지도 고무줄 바지만 입게 됐다는 그녀는 혼자 힘으로는 할 수 없다는 생각에 전문가의 도움을 받기로 결심했다며 쥬비스다이어트를 통해 다이어트를 할 계획이라고 밝혔다.

김지연은 "건강한 다이어트를 통해 예전의 활력과 자신감, 건강을 되찾는 모습을 보여드리고 싶고 저와 같은 고민을 하고 있는 많은 분들에게도 용기와 희망을 드릴 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다"라며 다이어트 성공에 대한 의지를 전했다.

