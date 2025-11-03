‘전국투어’ 임영웅, 멜론 누적 스트리밍 ‘127억회’ 돌파

가수 임영웅. 물고기뮤직 제공

전국투어를 시작한 가수 임영웅이 의미있는 기록을 또 한번 기록하며 인기를 입증했다.

임영웅은 2일 국내 주요 음원 플랫폼 멜론에서 누적 스트리밍 127억회를 넘어섰다. 이날 기준 임영웅의 멜론 누적 스트리밍 수는 127억346만회였다.

지난 10월18일 누적 스트리밍 126억회를 돌파한지 15일 만에 1억회를 추가하며 최고 성적을 냈다.

앞서 임영웅은 2023년 1월 멜론의 전당에서 멜론 누적 스트리밍 50억 이상~100억 미만의 골드 클럽 아티스트에 이름을 올렸다.

이어 2024년 6월18일 누적 스트리밍 100억회를 넘어서며 다이아 클럽 아티스트에 이름을 올렸다. 임영웅은 이 클럽에 등극하면서 글로벌 인기 그룹 방탄소년단(BTS)과 어깨를 나란히 했다. 솔로 가수로는 1위 기록이다.

한편 인천에서 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 포문을 연 임영웅은 오는 7일부터 9일까지 대구에서 콘서트를 개최한다. 이어 21일부터 23일, 28일부터 30일까지 서울, 12월19일부터 21일까지 광주, 내년 1월2일부터 4일까지 대전, 1월16일부터 18일까지 서울, 2월6일부터 8일까지 부산에서 공연을 이어간다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

