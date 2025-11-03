전여빈, ‘부세미’ 막판 스퍼트…장윤주에 복수 성공할까

착한 여자 부세미 스틸컷. KT스튜디오지니 제공

전여빈이 장윤주를 향한 복수를 완성할지 ‘착한 여자 부세미’ 마지막 이야기에 관심이 쏠린다.

앞서 방송된 착한 여자 부세미 10회에서는 삶을 포기하려던 김영란(전여빈 분) 앞에 죽은 줄만 알았던 가회장(문성근 분)이 모습을 드러내 충격을 안겼다.

그간 김영란은 가회장과의 약속대로 가선영(장윤주 분)의 만행을 세상에 알리고자 부단히 노력했다. 하지만 잔인하고 악랄한 가선영의 악행은 끝날 줄을 몰랐고, 게다가 자신이 죽지 않으면 전동민(진영 분)이 살인자 누명을 쓸 위기에 처하자 감정을 주체하지 못했다.

꼭 구하겠다는 전동민과의 약속조차 지키지 못하게 된 상황에서, 김영란은 결국 총구를 자신의 머리에 겨눴다. 무창에 발을 들였던 지난날을 후회하며 다 내려놓고자 애써 눈물을 삼켜 안타까움을 자아냈는데, 그때 나타난 가회장의 존재는 반전을 선사했다.

가회장이 살아있다는 건 김영란에게도 아직 기회가 있다는 것. 다시 마음을 다잡고 재기할 김영란의 끝나지 않은 이야기가 많은 응원을 유발한다. 돈 때문에 시작됐지만 이젠 그 이상의 의미가 생겨버린 그녀의 복수극은 과연 어떠한 끝을 보게 될지 이목이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

