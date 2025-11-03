김민아, 기세 이어가나…3일 ‘하이원리조트 LPBA 챔피언십’ 스타트

사진=PBA 제공

김민아(NH농협카드)가 프로당구 시즌 7차투어에서 기세를 이어갈 수 있을까.

프로당구협회(PBA·총재 김영수)는 프로당구 2025~2026시즌 7차 투어 ‘국민의 행복쉼터 하이원리조트 PBA-LPBA 챔피언십’ 대진표를 발표했다. 하이원리조트 챔피언십은 3일부터 11일까지 강원도 정선군 하이원리조트 그랜드호텔 컨벤션타워에서 개최한다.

LPBA는 3일 오전 11시 LPBA PPQ(1차예선)라운드가 진행된다. 이튿날인 4일에는 오전 11시에는 PQ(2차예선)라운드가, 오후 4시25분에는 64강이 펼쳐진다. 64강에는 최근 10개 투어(월드챔피언십 제외) 합산 랭킹포인트 상위 32명은 시드 자격으로 64강에 선착한다.

발표된 대진표에 따르면 6차투어(휴온스 챔피언십) 우승자는 시드 자격으로 64강에 선착. 고은경-김은희, 김별-장가연의 최종 승자와 4일 오후 6시55분 64강에서 맞붙는다. 6차투어에서 우승한 김민아는 우승 직후 “3강 체제를 만들어보겠다”고 당찬 포부를 전한 바 있다.

이번 시즌 ‘양강 체제’를 구축하고 있는 김가영(하나카드)과 스롱 피아비(캄보디아·우리금융캐피탈)도 64강부터 이번 대회에 출전한다. 시즌 3회 우승에 빛나는 김가영은 4일 오후 4시25분 김효주-이재현, 고성미-이유주의 최종 승자와 64강에서 대결한다. 스롱은 같은날 오후 8시10분 하윤정-최지영2, 박정민-정예진 조의 최종 승자와 격돌한다.

LPBA PPQ라운드에선 조예은(SK렌터카)이 3일 오후 11시 이하니와 대결을 가지며, 용현지(웰컴저축은행)는 오후 6시30분 이선경과 대결을 펼친다. 오후 12시15분에는 전애린이 이경연과, 오후 5시15분에는 김도경이 김안나를 상대한다. 장가연도 오후 4시 김별과 PQ행을 두고 맞붙는다.

한편 이번 대회 개막에 앞서 포토콜이 진행됐다. 하이원리조트의 리더인 이충복을 비롯해 임성균, ‘튀르키예 듀오’ 륏피 체네트와 부라크 하샤시, 이미래, 전지우, 김다희, 임경진까지 하이원리조트 선수들이 모두 참여했다. 이번 대회 포토콜은 겨울을 제대로 만끽할 수 있는 하이원리조트에서 진행했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

