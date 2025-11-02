은가은, 임신 발표 후 남편 박현호와 달달한 데이트…“엄마가 즐거우면 아가도 즐겁지”

최근 임신 소식을 전한 가수 은가은이 남편 박현호와의 달달한 데이트 근황을 공개했다. 사진 = 은가은 SNS 계정

은가은은 1일 자신의 SNS에 “엄마가 맛있으면 아가도 맛있고 엄마가 즐거우면 아가도 즐겁지. 남편 고마워 매일이 파티”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 은가은 SNS 계정

공개된 사진 속 은가은은 박현호와 함께 외식 데이트를 즐기며 행복한 미소를 짓고 있다. 특히 손에 든 아기 풍선과 환한 표정에서 임신 중의 설렘이 느껴진다. 또 다른 사진에서는 박현호가 은가은을 다정한 눈빛으로 바라보며 달달한 분위기를 자아냈다.

앞서 은가은은 10월 28일 소속사 관계자를 통해 임신 22주 차에 접어들었다는 소식을 전하며 “건강하게 잘 지내고 있다. 축하해주셔서 감사하다”고 전한 바 있다.

한편, 은가은은 지난 4월 박현호와 결혼했으며, 결혼 6개월 만에 임신 소식을 알려 많은 축하를 받았다.

