가을 남자로 돌아온 이찬원, 신곡 ‘오늘은 왠지’로 진한 여운 남겨

인기가요 방송화면. SBS 제공

가수 이찬원이 ‘인기가요’를 가을 감성으로 물들였다.

이찬원은 2일 오후 방송된 SBS 인기가요에 출연해 정규 2집 ‘찬란(燦爛)’의 타이틀곡 ‘오늘은 왠지’ 무대를 선보였다.

무대에 오른 이찬원은 부드러운 음색으로 오늘은 왠지를 소화해 따뜻하면서도 포근한 무드를 완성했다. 하모니카 연주를 시작으로 풍성한 밴드 사운드와 함께 한층 깊어진 보이스로 진한 여운을 더했다.

특히 듣기만 해도 힐링이 되는 이찬원의 보컬이 빛을 발했다. 이찬원은 로맨틱한 가사를 호소력 짙게 불러 설렘을 안기는가 하면, 훈훈한 미소로 카메라와 아이컨택하며 보는 이들의 눈길을 사로잡기도 했다.

이찬원이 부른 정규 2집 찬란(燦爛)의 타이틀곡 오늘은 왠지는 이찬원이 처음으로 도전한 컨트리 팝 장르의 곡으로, 조영수가 작곡하고 로이킴이 작사해 완성도를 더했다. 이찬원은 신곡 오늘은 왠지로 KBS2 뮤직뱅크 1위 후보에 뒤이어 MBC 쇼! 음악중심 1위를 차지하며 올가을 많은 사랑을 받고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

