한일 정상 첫 회담…미래지향적 협력에 공감대

지난달 30일 진행된 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리 간 첫 정상회담을 통해 한미일 공조를 지속하겠다는 양 정상의 의지는 확인됐다는 평가를 받고 있다.



강경 보수 성향으로 알려진 다카이치 총리는 이 대통령과의 첫 한일 정상회담에서 양국 협력을 적극적으로 강조했다. 과거 역사·영토 문제에서 한국을 향해 강경 발언을 쏟아냈던 다카이치 총리가 북한·중국·러시아의 군사 협력 등 지정학 상황을 고려해 전임 총리들처럼 한일?한미일 공조를 지속하려는 것으로 분석된다.

이재명 대통령(오른쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난달 30일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 진행된 첫 한일 정상회담 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

아울러 이번 회담은 다카이치 총리가 이시바 시게루 전 총리의 정책 기조를 계승해 한일 셔틀외교 복원 의지를 재확인한 자리로 평가된다. 양국 정상은 협력과 신뢰 복원을 통한 미래지향적 관계 구축에 공감대를 형성한 것으로 알려졌다.



이번 회담은 다카이치 총리 취임 9일 만에 성사된 양국 정상의 첫 대면으로 오후 6시2분부터 41분간 경주 화백컨벤션센터에서 진행됐다. 이 대통령은 회담 모두발언에서 “격변하는 국제 정세와 통상 환경 속에서 이웃 국가이자 많은 공통점을 가진 한일 양국이 그 어느 때보다 미래지향적인 협력을 강화해야 한다”고 말했다. 이어 “양국은 정말로 공통점이 많다”며 “서로의 경험을 공유하고 협력한다면 국내 문제는 물론 국제 현안도 충분히 해결할 수 있다”고 강조했다.



또 이 대통령은 다카이치 총리의 취임 직후 발언을 언급하며 “총리께서 ‘한국은 일본에 매우 중요한 이웃이며 한일 관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시키고 싶다’고 말씀하셨다. 전적으로 공감한다. 제가 평소 하던 말과 글자 하나 다르지 않다”고 말해 참석자들의 웃음을 자아냈다.



이 대통령은 “일본 역사상 첫 여성 총리로 선출된 것을 진심으로 축하드린다”며 “오늘 회담이 한일의 깊은 인연을 재확인하고, 미래로 나아가는 계기가 되길 바란다”고 덧붙였다.



이에 다카이치 총리는 “그간 구축된 일한 관계의 기반 위에서 양국을 미래지향적이고 안정적으로 발전시키는 것이 서로에게 유익하다고 확신한다”고 화답했다. 그는 “올해는 한일 국교 정상화 60주년을 맞는 뜻깊은 해로, 양국은 서로에게 중요한 이웃”이라며 “현 전략 환경에서 한일 관계와 한미일 3국 공조의 중요성은 더욱 커지고 있다”고 말했다.



다카이치 총리는 “셔틀외교를 적극 활용하면서 대통령님과 긴밀히 소통하길 바란다”며 “오늘 이 자리에 모테기 외무대신도 함께한 만큼 여러 급에서 폭넓은 교류가 이어지길 기대한다”고 밝혔다.



다만 이 대통령은 “한일이 앞마당을 공유하는 너무 가까운 사이이다 보니 가족처럼 정서적으로 상처를 입기도 한다”며 우회적 언급을 했고 다카이치 총리도 이에 공감을 표했다. 이 대통령은 또 “문제와 과제가 있다면 문제는 문제대로 풀고 과제는 과제대로 해 나가야 한다”는 발언도 했다. 문제는 과거사 이슈, 과제는 양국의 미래지향적 협력을 뜻하는 것으로 풀이된다.



전날 한미 정상회담에서 핵심 의제로 다뤄진 핵추진잠수함·한미 관세협상 이슈에 대해서는 이날 회담에서는 거론되지 않았다고 강 대변인은 덧붙였다.

