윤석열 전 대통령 모교에서 공연을 하다가 윤어게인을 수 차례 외쳐 여론 뭇매를 맞은 래퍼 정상수가 사과했다.

정상수는 1일 소셜미디어에 영상을 올리고 "충암고 축제 무대를 진행하는 도중 해서는 안 될 정치적 발언을 했다. 모든 선생님과 교직원, 학생들에게 지금까지 피해를 끼치고 있는 점 죄송하다. 진심으로 머리 숙여 사죄드리겠다"고 했다.

그는 이어 "저는 평소에 정치적으로 좌우 입장을 취하는 건 아니고 정치에 대해서 잘 알지 못한다"며 "그런데 무대에 올라온 학생과 인터뷰를 하던 도중 그 이름이 나오면서 흥분을 했고 해서는 안 될 멘트를 했다"고 말했다.

정상수는 또 "다시 한번 사과드리고 백 번 천 번 잘못했다. 모든 비난은 저에게 하시고 모든 책임은 제가 지겠다. 부적절한 발언을 해서 학교 측에 피해를 입힌 점 죄송하다"고 덧붙였다.

최근 정상수는 충암고 축제 무대에 올라 "윤어게인"을 외쳐 비난 받았다. 윤 전 대통령은 충암고를 졸업했다.

정상수는 한 학생을 무대 위로 불러 "충암고의 자랑이 무엇이냐"고 물었고 학생은 조심스럽게 "윤석열"이라고 말했다. 그러자 정상수는 "나도 그 말을 안 하려고 참고 있었다. 그럼 나도 해버리겠다"며 "윤어게인"을 두 차례 외쳤다.

정상수 발언에 일부 학생이 환호하자 학생회 소속으로 보이는 일부 학생이 당황한 모습으로 자리를 뜨기도 했다. 축제에는 충암고 학생 800여명과 타 학교 학생 200여명 등 총 1000여명이 참석한 것으로 알려졌다.

이 영상은 각종 온라인 커뮤니티와 소셜미디어를 통해 퍼져나갔고 정상수에겐 '고등학교 축제에서 할 필요가 없는 말을 했다'는 식의 비판이 쏟아졌다.

논란이 확산하자 충함고 학생회는 "해당 발언은 충암고등학교 또는 충암제 입장과 관련이 없으며 학교나 학생회가 이를 요청하거나 사전에 협의한 사실이 전혀 없다. 정상수씨의 개인적인 발언"이라고 했다.

