혼성그룹 코요태 멤버 겸 방송인 김종민이 2세 소식에 대한 기대감을 드러냈다.

지난 1일 방송된 KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 연애 고민을 안고 있는 지상렬을 돕기 위해 박서진과 김종민이 함께 나섰다. 두 사람은 지상렬의 연애 문제를 분석하고 해결책을 마련하기 위해 노력했다.

이들은 27년 경력의 족상 전문가를 찾아가 지상렬의 운세를 살펴봤다. 족상가는 지상렬의 발바닥을 보며 결혼운과 현재 상황을 진단했고 “내년까지 인연이 있다. 하지만 내년 안에 인연이 안 되면 결혼까지 상당히 오래걸린다”고 예측했다.

김종민은 결혼 후 2세 계획을 위해 6개월간 금연을 실천했다고 밝혔다. 족상가는 김종민의 2세 운을 보며 “내년 2월과 6월에 새 생명이 보인다”고 말해 김종민을 설레게 했다.

김종민은 지난 4월 결혼 이전부터 여러 방송에서 2세에 대한 간절한 마음을 밝힌 바 있다. 딸을 갖고 싶다는 소망을 드러내며 결혼 직후부터 본격적인 2세 준비에 들어갔다고 전했다. 임신을 위해 오랜 기간 피워온 담배도 끊었다고 했다.

족상가의 예언대로 내년 상반기에 기쁜 소식이 전해질지 기대를 모은다.

