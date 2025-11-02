‘불꽃야구’ 신재영 마운드행, 기대에 부응할 수 있을까

불꽃야구 스틸컷. 스튜디오C1 제공

불꽃 파이터즈가 경기 후반, 에이스 총출동에도 불구하고 위기에 빠진다.

제작사 스튜디오C1에 따르면 오는 3일 공개되는 불꽃야구 27화에서 불꽃 파이터즈는 에이스 투입으로 연천미라클전 승리를 겨냥한다.

박빙의 승부가 이어지는 가운데, 파이터즈는 갑작스러운 암초에 맞닥뜨린다. 이에 캡틴 박용택은 물론이고, 등판을 마무리한 유희관도 김성근 감독에게 향한다. 한자리에 모인 파이터즈 수뇌부는 상대의 기세를 막기 위해 머리를 맞대고, 연천미라클은 보란 듯이 대타 카드를 꺼내 들어 경기장엔 보이지 않는 스파크가 튄다.

결국 김성근 감독은 수비를 강화하는 한 템포 빠른 결단으로 상대를 놀라게 한다. 뿐만 아니라 이 근래 제일 폼 좋은 투수 신재영의 출격까지 지시하며 승부수를 띄운다. 이에 적장 김인식 감독은 급히 선수를 대기시키며 감독 간의 지략 대결에 불을 붙인다.

경기의 변곡점이 될 수도 있는 순간, 마운드 위에 선 신재영은 김성근 감독의 기대에 부응하기 위해 최선을 다한다. 그는 혼잣말로 자신을 다독이며 타자와의 승부에 집중하고, 회심의 공을 던져 이닝을 매듭짓고자 한다. 모두가 숨죽인 경기장 안, 웃음기 없는 진심 승부가 어떤 결말을 맺을지 시선이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]