“샤라웃 투 최민호” 고강용 아나, ‘나혼산’ MVP 민호 선물 인증

고강용 MBC 아나운서가 그룹 샤이니 민호와의 특별한 인증샷을 공개했다.

고강용은 지난 1일 자신의 SNS에 “체육대회 MVP께서 하사하셨다. 샤라웃 투 최민호”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 그는 “현장만큼 웃겼던 본 방송. 양복 입고 함께하게 되어 더 즐거웠습니다”라며 소감을 덧붙였다.

공개된 사진 속에는 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’ 운동회에서 MVP로 선정된 민호가 상품으로 받은 청소기를 고강용에게 건네는 모습이 담겨 있다. 두 사람의 유쾌한 분위기와 훈훈한 케미가 눈길을 끌었다.

앞서 민호는 10월 24일 방송된 ‘나 혼자 산다’의 ‘제1회 순진무구 가을 운동회’에서 활약을 인정받아 고가의 브랜드 헤어 기기, 공기청정기, 청소기 등을 상품으로 받았다.

한편, 민호는 연극 ‘고도를 기다리며를 기다리며’에서 밸 역으로 무대에 오르고 있으며, 오는11월 29일 첫 방송 되는 SBS 신규 예능 ‘열혈농구단: 라이징이글스’에서는 주장으로 활약할 예정이다. 또한 12월 13~14일 서울 고려대학교 화정체육관에서 단독 팬미팅을 개최한다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

