김동건 아나운서가 '가요무대' 40주년을 맞아 "만약에 가요무대를 사랑하고 기다려 주신 시청자분들이 안 계셨다면 가요무대를 어떻게 40년이나 할 수 있었겠나 싶다"며 감사 인사를 했다.

김 아나운서는 2일 KBS를 통해 KBS 1TV 음악프로그램 '가요무대' 40주년 소감을 말했다. 그는 "40년 동안 변함없이 프로그램을 사랑해 주고, 격려를 보내주신 시청자가 제일 고맙디"고 했다. 또 "40년 간 출연해 준 가수, 우리 스태프들도 고맙지만 변함없이 오랜 기간 박수치고 응원하고 기다려주신 시청자분들이 제일 고맙다"고 덧붙였다.

김 아나운서는 33년 간 '가요무대'를 진행했다. 그는 "저 또한 노래를 좋아하는 사람으로서 가요무대를 보면서 즐거워하시는 분들을 볼 때 보람을 많이 느낀다"며 "물론 힘들 때도 있었지만 리비아·독일·브라질에 가서 교포들이 '가요무대'를 반겨주고 열광하는 모습을 보면 힘들었던 마음이 씻은 듯이 사라지고 그분들을 위해 더 열심히 해야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.

김 아나운서는 가장 기억에 남는 일화로 현충일 방송에서 소개한 전사자 아내의 사연을 얘기했다. 그는 "남편의 전사 통지를 받고 남편이 남겨준 시계를 평생 가슴에 품고 다녔다는 아내의 사연이었는데, 얼마나 많이 울었던지 이제는 눈물이 다 말라 나오지도 않는다는 그분의 말을 듣고 왜 그렇게 내가 눈물이 났는지, 지금도 생각하면 눈시울이 뜨거워진다"고 했다.

'가요무대' 40주년 특집은 오는 3일 오후 10시부터 120분 간 진행된다. 이미자를 비롯해 윤항기·서유석·김국환·오승근·김수희·노사연·최진희·설운도·김연자·조항조·진성·주현미·정재은·주병선·박혜신·박구윤·강문경·안성훈·양지은·김용빈·류원정·배아현·정서주까지 아티스트 24명이 나와 32개 무대를 꾸민다.

<뉴시스>

