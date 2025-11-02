이재욱, 천재 건축가로 첫 등장…‘마지막 썸머’서 존재감 발휘

마지막 썸머 방송화면. KBS 제공

이재욱이 담백한 연기로 강한 첫인상을 남겼다.

이재욱은 지난 1일 첫 방송된 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 ‘마지막 썸머’에서 뛰어난 실력을 갖춘 건축가 백도하 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

이날 방송에서는 2년 만에 파탄면으로 돌아온 도하의 모습이 그려졌다. 땅콩집을 팔려던 하경(최성은 분)이 내용증명을 보내며 두 사람의 재회가 이뤄진 것. 도하는 여유로운 태도로 땅콩집에 들어섰지만, 두 사람 사이에는 묘한 긴장감이 흐르며 궁금증을 자아냈다.

이어 하경이 진행 중인 담장 허물기 사업에 도하가 태클을 걸며 갈등이 깊어졌다. 결국 하경은 담장과 홍수가 무관하다는 점을 증명하기 위해 땅콩집의 담장을 허물었고, 실수로 안담장까지 무너뜨리고 말았다. 도하는 이를 함께 수습하면서도 땅콩집을 팔 수 없다고 다시 한번 못박았다.

방송 말미에는 매해 여름을 함께했던 도하와 하경의 추억이 그려지는가 하면, 상복을 입고 자신을 내치는 하경을 말없이 받아들이는 도하의 과거까지 공개돼 호기심을 더했다. 그런 도하는 2년 만에 재회한 하경에게 “넌 내가 아직도 그렇게 밉냐?”라고 물으며 진한 여운을 남겼다.

이재욱은 차분하면서도 단단한 눈빛으로 복잡한 감정을 녹여내며 극의 중심을 이끌었다. 절친에서 앙숙으로 변한 도하와 하경의 서사가 서서히 베일을 벗고 있는 가운데, 앞으로 보여줄 활약에 귀추가 주목된다.

