[황현희의 눈] 강남 치킨집에서 열린 미래 회의

세계 반도체의 제왕과 자동차 산업의 후계자, 그리고 인공지능 시대의 아이콘이 한자리에 앉았다. 장소는 회의실도, 호텔 만찬장도 아닌 강남의 치킨집이었다. 이재용, 정의선, 젠슨 황이 치킨과 맥주를 앞에 두고 마주 앉은 장면은 그 자체로 뉴스가 되었고, 동시에 시대의 상징이 됐다.

치킨집은 기술과 권력의 경계가 무너지는 무대였다. 세계에서 가장 비싼 반도체를 만드는 남자와 그 칩으로 자동차를 움직이는 남자, 그리고 그들을 잇는 AI의 전설이 같은 식탁을 공유했다는 건 단순한 식사 이상의 의미가 있다. 그 한자리에, 앞으로 10년간 산업의 축이 될 반도체·모빌리티·인공지능이 동시에 놓여 있었다.

이번 APEC의 최대 이벤트는 정치나 외교가 아니라 바로 이 셋의 만남이었다. 공식 회담보다 한 접시의 치킨이 더 많은 이야기를 품을 때가 있다. 인류의 기술사가 회의장에서가 아니라 식탁 위에서 결정된 적은 많다.

흥미로운 건 그들이 택한 음식이 ‘치킨과 맥주’였다는 점이다. 치맥은 한국의 일상이고, 동시에 친밀함의 코드다. 격식과 위계가 사라진 자리, 진짜 대화가 시작되는 공간이다. 글로벌 CEO들이 와인 대신 치맥을 선택했다는 건 한국식 관계의 미학을 배운다는 뜻이기도 하다. 젠슨 황은 그 자리에서 “한국의 문화와 에너지가 AI 혁신을 이끌 것이다”라고 말했다. 그 말은 단순한 립서비스가 아니다. AI 혁명의 중심에 반도체와 모빌리티, 그리고 ‘사람’이 있다는 것을 그는 알고 있었다.

삼성은 메모리 반도체의 제왕이지만 이제는 AI 시대의 새로운 언어를 찾아야 한다. 현대차는 모빌리티 기업으로 재탄생 중이지만 전장과 자율주행이라는 거대한 파도를 넘으려면 AI 칩이 필요하다. 그리고 엔비디아는 그 두 산업을 연결할 수 있는 키를 쥐고 있다. 셋의 만남은 기술적 협력 그 이상이다. 산업의 경계가 사라지고, 한국이 세계 AI 지도에서 ‘허브’로 자리 잡는 순간의 서막이다.

치맥의 힘은 단순한 음식이 아니다. 그것은 “함께 하자”는 신호다. 치킨을 뜯으며 사람들은 무장 해제되고 맥주잔을 부딪치며 생각을 나눈다. 거기엔 보고서도, 통역기도 필요 없다. 인간의 온도에서 시작되는 신뢰가 있다. 이재용이 웃고, 정의선이 고개를 끄덕이고, 젠슨 황이 맥주잔을 든 그 장면은 문화와 산업이 교차하는 하나의 순간이었다.

AI는 결국 사람을 닮아야 한다. 알고리즘보다 중요한 건 공감이고 기술보다 앞서는 건 관계다. 치맥 자리에서 만들어진 신뢰가 향후 수조 달러 규모의 산업 동맹으로 이어질 수도 있다. 실제로 엔비디아는 한국과의 협력을 확대하겠다고 공식 발표했고, 삼성과 현대는 각각 AI 반도체와 자율주행 분야에서 공동 연구를 추진 중이다. 그 시작점이 바로 그 치킨집이었다.

결국 기술의 시대에도, 세상을 움직이는 건 사람이다. 회의장 밖에서 치킨을 나눠 먹는 그들의 모습은 우리에게 묘한 안도감을 준다. 세상이 아무리 빠르게 변해도, 혁신은 결국 따뜻한 인간의 손끝에서 시작된다는 사실을 다시 일깨운다. 어쩌면 이번 APEC의 진짜 하이라이트는 젠슨 황의 손끝에 묻은 양념일지도 모른다. 거기엔 데이터보다 진한 인간미가 있었고 알고리즘보다 현실적인 동맹의 냄새가 났다. 한국의 치맥 한 상이 글로벌 기술 전선의 새로운 시작을 알렸다. 그리고 그 식탁 위에서, 대한민국의 미래가 설계되고 있었다.

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]